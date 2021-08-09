Santos esteve perto de vender Kaio Jorge ao Palmeiras

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O atacante Kaio Jorge esteve muito próximo de acertar com o Palmeiras no mês passado. Sem conseguir um acordo para a renovação do jogador, o Santos passou a buscar propostas para a venda do atacante no mercado e conseguiu duas, uma do Benfica e outra do Palmeiras.O clube português ofereceu 3,5 milhões de Euros (cerca de R$ 21,5 milhões), além do empréstimo de dois atletas. A proposta do Palmeiras era ainda melhor. O clube ofereceu US$ 5 milhões (R$ 26,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Kaio Jorge.

Financeiramente melhor para o Santos, a proposta não foi aceita por dois motivos: o desejo do atacante de se transferir para a Europa e a dúvida sobre a reação dos torcedores a um acordo com um rival. Diante desse cenário, o clube aceitou a proposta do Benfica.- O Kaio Jorge é um jogador que foi contratado pela Juventus, que o Milan queria, o Benfica queria e o Palmeiras queria - afirmou o técnico Fernando Diniz, após o empate em 0 a 0 no clássico contra o Corinthians.