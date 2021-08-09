Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos esteve perto de vender Kaio Jorge ao Palmeiras

Proposta palmeirense era melhor que as de Benfica e Juventus. Peixe ficaria com 50% dos direitos econômicos do atacante, que acertou com o gigante italiano...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 20:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 20:19
Crédito: Gustavo ORTIZ / POOL / AFP
O atacante Kaio Jorge esteve muito próximo de acertar com o Palmeiras no mês passado. Sem conseguir um acordo para a renovação do jogador, o Santos passou a buscar propostas para a venda do atacante no mercado e conseguiu duas, uma do Benfica e outra do Palmeiras.O clube português ofereceu 3,5 milhões de Euros (cerca de R$ 21,5 milhões), além do empréstimo de dois atletas. A proposta do Palmeiras era ainda melhor. O clube ofereceu US$ 5 milhões (R$ 26,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Kaio Jorge.
Financeiramente melhor para o Santos, a proposta não foi aceita por dois motivos: o desejo do atacante de se transferir para a Europa e a dúvida sobre a reação dos torcedores a um acordo com um rival. Diante desse cenário, o clube aceitou a proposta do Benfica.- O Kaio Jorge é um jogador que foi contratado pela Juventus, que o Milan queria, o Benfica queria e o Palmeiras queria - afirmou o técnico Fernando Diniz, após o empate em 0 a 0 no clássico contra o Corinthians.
Kaio Jorge também recusou a proposta do Benfica e, na semana passada, chegou a um acordo com a Juventus. O Santos deve receber cerca de 3 milhões de Euros (R$ 18 milhões), além de bônus de 1 milhão de Euros (cerca de R$ 6,1 milhões) em caso de metas atingidas, além de um percentual sobre a "mais valia" em venda futura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados