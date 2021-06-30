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futebol

Santos está invicto na Vila Belmiro sob o comando de Fernando Diniz

Desde a chegada do treinador o Peixe sofreu apenas um gol em sete partidas na Vila...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 16:01
Crédito: IVAN STORTI/SANTOS FC
O Santos faz o sétimo jogo na Vila Belmiro sob o comando de Fernando Diniz nesta quarta-feira quando enfrenta o Sport pela oitava rodada do Brasileirão. O Peixe busca a vitória para se manter no G6 da competição e conta com a invencibilidade em casa desde a chegada do novo treinador.A equipe de Diniz tem 5 vitórias e 1 empate em casa entre partidas válidas pelo Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Somando um aproveitamento de 88%, com 9 gols marcados e apenas 1 sofrido. Ao todo, na temporada, o Santos tem 16 jogos como mandante com 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 70% na temporada como mandante.Pelo Campeonato Brasileiro, as três vitórias santistas aconteceram justamente na Vila Belmiro. Peixe está na sexta colocação do campeonato com 11 pontos e possui 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.
(V) Santos 1 x 0 Boca Juniors – Copa Libertadores(V) Santos 3 x 1 Ceará – Campeonato Brasileiro(V) Santos 1 x 0 Cianorte – Copa do Brasil(E) Santos 0 x 0 Juventude – Campeonato Brasileiro(V) Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro(V) Santos 2 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro
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