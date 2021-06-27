Santos está invicto há 7 jogos na Vila Belmiro com apenas um gol sofrido

O Santos emplacou uma boa sequência de jogos na Vila Belmiro. O Peixe vem de sete jogos sem derrota e sofreu apenas um gol no período. O técnico Fernando Diniz só não esteve presente em uma partida, contra o São Bento, na última rodada do Campeonato Paulista. A partida foi marcante pois o Alvinegro corria riscos de rebaixamento.Após a vitória contra o São Bento por 2 a 0, o Santos venceu o Boca Juniors, pela Libertadores, por 1 a 0, além do Cianorte, pela Copa do Brasil, pelo mesmo placar. Já no Campeonato Brasileiro, foram duas vitórias e um empate: 3 a 1, contra o Ceará, 2 a 0, contra o São Paulo e 0 a 0 contra o Juventude. Com isso, o Santos obteve um aproveitamento de 90.5%.