Santos espera Maicon nesta sexta para exames e assinatura do contrato

O Santos está cada vez mais próximo de anunciar a contratação do zagueiro Maicon, do Cruzeiro. O jogador deve finalizar a parte burocrática da rescisão com a equipe de Minas nesta quinta-feira (3) para ter o caminho livre e acertar com o Peixe.A diretoria já aguarda a chegada do defensor ainda nesta sexta-feira (4) para realização de exames médicos e, em seguida, assinar o contrato. O aval do técnico Bustos foi fundamental para que a negociação se desenrolasse. O Comitê de Gestão do clube também aprovou a chegada do atleta de 33 anos.
- Maicon é uma possibilidade. Depende da diretoria. Jogador importante, com bons antecedentes. Se contratarmos, vai nos ajudar a trabalhar e lutar por uma vaga no time - disse o treinador Fabián Bustos em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.Liderado por Edu Dracena, o Santos busca contratações para a sequência da temporada. Para o Departamento de Futebol do clube, a chegada de jogadores experientes, como Maicon, pode ser importante para o crescimento do elenco que ainda vai disputar o Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, além de finalizar o Paulistão.