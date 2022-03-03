Santos espera Maicon nesta sexta para exames e assinatura do contrato

O Santos está cada vez mais próximo de anunciar a contratação do zagueiro Maicon, do Cruzeiro. O jogador deve finalizar a parte burocrática da rescisão com a equipe de Minas nesta quinta-feira (3) para ter o caminho livre e acertar com o Peixe.A diretoria já aguarda a chegada do defensor ainda nesta sexta-feira (4) para realização de exames médicos e, em seguida, assinar o contrato. O aval do técnico Bustos foi fundamental para que a negociação se desenrolasse. O Comitê de Gestão do clube também aprovou a chegada do atleta de 33 anos.