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Santos escalado com Lucas Braga mais uma vez titular contra o Boca

O técnico Cuca mantém Lucas Braga titular e repete na Vila a mesma estratégia de jogo utilizada na Argentina na semana passada, quando as equipes empataram em 0 a 0...

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 18:49
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos está escalado para a partida decisiva diante do Boca Juniors logo mais na Vila Belmiro. O técnico Cuca fez mistério e só decidiu o time durante esta quarta-feira, com Lucas Braga jogando no ataque e Soteldo deslocado para o meio de campo, repetindo a estratégia usada em La Bombonera.A outra opção de Cuca era Sandry no lugar de Lucas Braga, encorpando o meio-de-campo, mas o treinador optou por fortalecer os lados do campo. Lucas Braga tem sido elogiado pelo técnico pela aplicação tática.O único desfalque no time titular do Peixe é o goleiro John, com Covid-19. Ele será substituído por João Paulo, que foi titular em jogos da fase de grupos. Wagner Leonardo também é baixa por conta do Coronavírus.Desta forma, o Santos vai a campo com a seguinte escalação: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga.

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