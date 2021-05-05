Santos entra no top 15 dos clubes com mais gols na história da Libertadores

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Com gols de Marinho, Gabriel Pirani, Vinicius Balieiro, Lucas Braga e Kevin, o Santos goleou o The Strongest, da Bolívia, por 5 a 0, na Vila Belmiro. Foi a primeira vitória santista na fase de grupos da Libertadores 2021. O Peixe havia perdido para Barcelona, do Equador, e Boca Juniors, da Argentina, nas primeiras rodadas.

Com os cinco tentos anotados na partida, o Alvinegro Praiano entrou no top 15 dos clubes com mais gols na história da competição continental. Já são 284 bolas na rede em 150 partidas, o que lhe dá uma média de 1,89 gols por jogo. Com isso, ultrapassou o Sporting Cristal, do Peru, e assumiu a 15ª posição no ranking.

Entre os times brasileiros, apenas quatro aparecem à frente do Santos: Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Confira os 15 primeiros:

CLUBES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORESFonte: OGol