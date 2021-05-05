Santos entra no top 15 dos clubes com mais gols na história da Libertadores

Com gols de Marinho, Gabriel Pirani, Vinicius Balieiro, Lucas Braga e Kevin, o Santos goleou o The Strongest, da Bolívia, por 5 a 0, na Vila Belmiro. Foi a primeira vitória santista na fase de grupos da Libertadores 2021. O Peixe havia perdido para Barcelona, do Equador, e Boca Juniors, da Argentina, nas primeiras rodadas.
Com os cinco tentos anotados na partida, o Alvinegro Praiano entrou no top 15 dos clubes com mais gols na história da competição continental. Já são 284 bolas na rede em 150 partidas, o que lhe dá uma média de 1,89 gols por jogo. Com isso, ultrapassou o Sporting Cristal, do Peru, e assumiu a 15ª posição no ranking.
Entre os times brasileiros, apenas quatro aparecem à frente do Santos: Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e São Paulo. Confira os 15 primeiros:
CLUBES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORESFonte: OGol
1º - River Plate-ARG - 609 gols2º - Peñarol-URU - 555 golsNacional-URU - 555 gols4º - Boca Juniors-ARG - 468 gols5º - Olimpia-PAR - 444 gols6º - Cerro Porteño-PAR - 403 gols7º - Palmeiras-BRA - 373 gols8º - Bolívar-BOL - 352 gols9º - Universidad Católica-CHI - 337 gols10º - Colo-Colo-CHI - 336 gols11º - Grêmio-BRA - 318 gols12º - Cruzeiro-BRA - 307 gols13º - São Paulo-BRA - 298 gols14º - América de Cali-COL - 295 gols15º - Santos-BRA - 284 gols