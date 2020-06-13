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Santos entra no CBCS e amplia atuação nos jogos eletrônicos

Santos HotForex e-Sports, equipe oficial do Peixe no cenário eletrônico entrou no Counter Strike. Clube já disputa competições  no LOL, Rainbow Six e Free Fire...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 17:11

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 17:11

Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos HotForex e-Sports está nas quatro principais competições do país. A equipe entrou no CBCS (Campeonato Brasileiro de Counter-Strike), competição organizada em parceira pelo Esporte Grupo Globo e pelo DCSet Group. O Peixe estreará na competição já no próximo split, previsto para se iniciar em julho sem data ainda confirmada.
Com a participação na competição, o Santos aumenta a presença no e-Sports brasileiro, atingindo no momento todas as competições que possuem calendário sólido. A equipe também está liderando o CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends, além de disputar o BR6A (Campeonato Brasileiro de Rainbow Six) e a LBFF (Liga Brasileira de Free Fire).
- Entendemos e-Sports como uma plataforma importante para o trabalho da marca do Santos FC. Estamos falando de um mercado cada vez mais relevante, com interesse crescente de público e mídia, principalmente no grupo entre 15 e 35 anos, atributos de competitividade e excelência - ressaltou Marcelo Frazão, executivo de Marketing do Peixe, ao site oficial do clube.
Os jogos do CBCS ocorrem às quintas e sextas, com transmissão no canal de TV fechada SporTV 3, e em canais digitais do CBCS.E MAIS:Santos Store reabre na Vila; veja dias e horários de funcionamento da lojaRepresentante de Jackson Porozo afirma que jogador deixará o SantosSantos apresenta custos com pagamentos 51% acima do orçamento do primeiro trimestre de 2020Santos fecha primeiro trimestre de 2020 com superavit de R$ 16 milhões; entendaPeres teme punições mais pesadas por dívida com Hamburgo, mas não crê que Santos perca pontos E MAIS:

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