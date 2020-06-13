Santos entra no CBCS e amplia atuação nos jogos eletrônicos

Crédito: Divulgação/Santos FC

O Santos HotForex e-Sports está nas quatro principais competições do país. A equipe entrou no CBCS (Campeonato Brasileiro de Counter-Strike), competição organizada em parceira pelo Esporte Grupo Globo e pelo DCSet Group. O Peixe estreará na competição já no próximo split, previsto para se iniciar em julho sem data ainda confirmada.

Com a participação na competição, o Santos aumenta a presença no e-Sports brasileiro, atingindo no momento todas as competições que possuem calendário sólido. A equipe também está liderando o CBLoL (Campeonato Brasileiro de League of Legends, além de disputar o BR6A (Campeonato Brasileiro de Rainbow Six) e a LBFF (Liga Brasileira de Free Fire).

- Entendemos e-Sports como uma plataforma importante para o trabalho da marca do Santos FC. Estamos falando de um mercado cada vez mais relevante, com interesse crescente de público e mídia, principalmente no grupo entre 15 e 35 anos, atributos de competitividade e excelência - ressaltou Marcelo Frazão, executivo de Marketing do Peixe, ao site oficial do clube.