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futebol

Santos enfrenta o Libertad em agosto e decisão será no Paraguai

Primeiro jogo das quartas acontece após o clássico contra o Corinthians, pelo Brasileiro, e Peixe decidirá o confronto fora de casa, como aconteceu nas oitavas...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 11:16

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 11:16
Crédito: Gustavo ORTIZ / POOL / AFP
O Santos vai enfrentar o Libertad, do Paraguai, nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Os confrontos estão previstos para os dias 10 e 17 de agosto, em terças-feiras, mas poderá sofrer alteração para as quartas ou quintas-feiras. O Peixe faz o primeiro confronto na Vila Belmiro e decide no Paraguai.
Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe de Fernando Diniz terá clássico contra o Corinthians em casa antes do primeiro duelo pelas quartas e partida contra o Fortaleza fora de casa antes da decisão, o que pode prejudicar a logística.Se avançar para as semifinais, o Santos receberá US$ 800 mil (cerca de R$ 4,8 milhões) e enfrentará o vencedor do confronto entre Red Bull Bragantino e Rosário Central.
O vencedor da Copa Sul-Americana garante uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores e duela contra o vencedor dessa edição da Taça Libertadores na Recopa Sul-Americana. O Alvinegro Praiano nunca conquistou uma Copa Sul-Americana. Seria um título inédito.

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