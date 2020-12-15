Santos encerra preparação para duelo contra o Grêmio, e John classifica partida como guerra

Crédito: Ivan Stort/Santos FC

O dia 16 de dezembro de 2020 será muito importante para o Santos, já que o Peixe recebe o Grêmio, na Vila Belmiro, às 19h15, pelo jogo e volta das quartas de final da Conmebol Libertadores. Nesta terça-feira (15), véspera do duelo, o técnico Cuca comandou o último treinamento de forma leve e sem esboçar o time titular.

Certeza é que John voltará a meta titular do Peixe, condição conquistada pelo atleta há um mês, mas que no último domingo (13) foi de João Paulo, na derrota por 4 a 1 do Santos para o Flamengo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã - na ocasião, o treinador alvinegro optou por um time alternativo, já pesando no compromisso diante do Tricolor Gaúcho.

O dono da meta santista entende a importância do jogo, no qual admite ser o mais importante do ano para o Alvinegro.

- É o jogo da nossa vida. Sabemos que vai ser uma decisão muito difícil, pois o Grêmio é um grande time. Então temos que fazer nossa melhor apresentação do ano para sair da Vila com a classificação. É a partida mais importante da temporada, sim - disse John à Santos TV. Nos primeiros 90 minutos, Santos e Grêmio empataram em 1 a 1, em Porto Alegre, na última quarta-feira (09). Com isso, o Peixe entra em campo com a vantagem de empatar em 0 a 0, por conta do gol qualificado anotado fora de casa. Mesmo assim, o arqueiro santista desconsidera a vantagem na partida que classifica como "guerra".

- Nem pensamos nisso (vantagem). Para nós, o jogo vai começar amanhã estando 0 a 0. Entraremos em campo pensando que vai ser uma guerra e vamos deixar tudo lá dentro para ficar com vaga - pontuou o defensor.