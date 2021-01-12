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futebol

Santos encerra preparação e Cuca mantém dúvida no time titular

Sandry e Lucas Braga disputam uma vaga na equipe para o segundo jogo contra o Boca...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 20:22

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 20:22

Crédito: O técnico Cucaainda não decidiua escalação do Santos.Reprodução/Dougout
O Santos encerrou nesta terça-feira sua preparação para o jogo decisivo contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores da América. Na última atividade antes do confronto, o técnico Cuca fez um treino técnico no início da atividade e, em seguida, separou o time e testou algumas formações para jogo, mantendo a dúvida na escalação.O treinador ainda não decidiu se escalará Sandry ou Lucas Braga. A decisão será tomada somente no dia do jogo. Caso o atacante seja o escolhido, Soteldo será deslocado para o meio de campo, repetindo a escalação que começou o jogo na Bombonera. As duas formações foram testadas pelo técnico.Os dois desfalques para o jogo são John e Wagner Leonardo, que testaram positivo para a Covid-19 e estão cumprindo isolamento social obrigatório. O goleiro seria titular, mas será substituído por João Paulo.
O Peixe deve ia a campo com: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga (Sandry).
Santos e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O Peixe precisa vencer para avançar para a final. Os argentinos avançam com vitória ou empate com gols. Outro 0 a 0 leva a decisão para a disputa de pênaltis.

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