Santos encerra preparação e Cuca mantém dúvida no time titular

O Santos encerrou nesta terça-feira sua preparação para o jogo decisivo contra o Boca Juniors pela Copa Libertadores da América. Na última atividade antes do confronto, o técnico Cuca fez um treino técnico no início da atividade e, em seguida, separou o time e testou algumas formações para jogo, mantendo a dúvida na escalação.O treinador ainda não decidiu se escalará Sandry ou Lucas Braga. A decisão será tomada somente no dia do jogo. Caso o atacante seja o escolhido, Soteldo será deslocado para o meio de campo, repetindo a escalação que começou o jogo na Bombonera. As duas formações foram testadas pelo técnico.Os dois desfalques para o jogo são John e Wagner Leonardo, que testaram positivo para a Covid-19 e estão cumprindo isolamento social obrigatório. O goleiro seria titular, mas será substituído por João Paulo.