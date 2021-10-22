Santos encaminha venda de Jean Mota para o Inter Miami

O Santos acertou, nesta sexta-feira (22), a venda do meia Jean Mota. O Inter Miami, dos Estados Unidos, ofereceu R$ 2,8 milhões pelo jogador, proposta aceita pela diretoria e aprovada pelo Comitê de Gestão do time da Vila Belmiro. O camisa 41 deve deixar o Santos em janeiro de 2022. A informação inicial foi publicada por A Tribuna.Com contrato até 30 de junho de 2022, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 30 de dezembro. Sendo assim, a negociação foi bem vista pela direção Alvinegra. Vale lembrar que o Peixe tem 80% dos direitos econômicos do atleta.