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futebol

Santos encaminha venda de Jean Mota para o Inter Miami

Meia tinha contrato com o Peixe até junho de 2022 e foi vendido por R$ 2,8 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 18:11

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 18:11

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos acertou, nesta sexta-feira (22), a venda do meia Jean Mota. O Inter Miami, dos Estados Unidos, ofereceu R$ 2,8 milhões pelo jogador, proposta aceita pela diretoria e aprovada pelo Comitê de Gestão do time da Vila Belmiro. O camisa 41 deve deixar o Santos em janeiro de 2022. A informação inicial foi publicada por A Tribuna.Com contrato até 30 de junho de 2022, o jogador poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 30 de dezembro. Sendo assim, a negociação foi bem vista pela direção Alvinegra. Vale lembrar que o Peixe tem 80% dos direitos econômicos do atleta.
O time da Vila recebeu ainda em junho deste ano uma proposta oficial do Alanyaspor, da Turquia, pelo jogador santista. A intenção da equipe turca era contar com Jean em definitivo, mas não conseguiu. O Peixe fez jogo duro e acabou recusando a proposta.Em 2021, Jean Mota foi titular em quase toda a temporada, em especial com o técnico Fernando Diniz. Ao todo são 257 jogos com a camisa do Alvinegro Praiano e 20 gols marcados. O atleta foi revelado pela Portuguesa-SP e estava no Fortaleza antes de chegar ao Santos.

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