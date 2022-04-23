futebol

Santos encaminha renovação de contrato com Kaiky até o final de 2026

Anúncio do novo acordo com o garoto deve ser feito na próxima semana...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 17:00

O Santos encaminhou a renovação de contrato com o zagueiro Kaiky. O novo vínculo do jogador com o Peixe terá validade até o final de 2026. O atual se encerra no dia 30 de novembro de 2023. A informação é inicial é do jornalista Ademir Quintino.O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE apurou que o desejo do zagueiro sempre foi renovar com o Peixe. Com o caminho aberto por ambos, o acordo foi selado pelas partes. O desejo do Alvinegro da Vila é anunciar já nas próximas semanas o novo contrato.
Kaiky é o jogador da base com avaliação mais positiva por grandes clubes da Europa. No ano passado, realizou 37 partidas, sendo titular com Ariel Holan, Diniz e Fábio Carille. Ele foi apontado pelo jornal esportivo espanhol Marca como um dos atletas que podem “explodir” em 2022.O Menino da Vila sofreu uma fratura no nariz na partida contra o Banfield, estreia do Santos na Copa Sul-Americana, e desfalcou o Peixe nos jogos contra Fluminense e Coritiba, pelo Brasileirão, Universidad Católica, pela competição continental e novamente contra o Coxa, na Copa do Brasil.
Com uma máscara facial, o zagueiro Kaiky voltou a participar normalmente dos treinos com contato depois de alguns dias sem participar das atividades com o grupo.
Preferência ao Barcelona:
O Santos anunciou em janeiro de 2022 um acordo com o Barcelona sobre a dívida pela venda de Gabigol à Internazionale (ITA). Os catalães tinham a preferência para contratar o jogador. Como o clube não foi comunicado, o Peixe foi multado pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte).
Para conseguir eliminar essa dívida, o Peixe fechou um acordo com a equipe da Espanha oferecendo a garantia de compra dos jovens talentos Kaiky e Ângelo.
- Quanto ao Ângelo e Kaiky, o Barcelona tem um valor de garantia de compra de um 35 milhões de euros (Ângelo) e outro 20 milhões de euros (Kaiky), surgindo uma proposta por esse valor, eles têm prioridade na compra - disse Andres Rueda ao UOL.
