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futebol

Santos encaminha o empréstimo do meia Luizinho ao Novorizontino

Jogador foi contratado no ano passado e teve poucas oportunidades no Peixe...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 13:23

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 13:23

O Santos encaminhou o empréstimo do meia Luiz Henrique, conhecido como Luizinho, ao Novorizontino até o final da Série B. O jogador não estava nos planos do técnico Fabián Bustos e deve ganhar bagagem no time de Novo Horizonte.Luizinho chegou ao Santos do Coritiba no ano passado para a equipe Sub-23 e atuou na Copa Paulista. Ele treinou com alguns garotos no profissional, chamou atenção da comissão técnico de Fernando Diniz na época e fez sua estreia pelo profissional do Peixe diante do Flamengo no Brasileiro do ano passado.
Desde então fez apenas mais uma partidas no profissional e perdeu espaço no elenco.Aos 22 anos, o meia Luiz Henrique fez parte da negociação que envolve dívidas do time paranaense com o Peixe em relação as contratações de Cléber Reis e Rafael Longuine. Ele estava no Coritiba desde os 13 anos e começou a figurar no profissional em 2019. Apesar da grande expectativa, o atleta nunca se firmou entre os principais destaques do time.
Crédito: OmeiaLuizinhoseráemprestadopeloSantosaoNovorizontino(FOTO:IvanStorti/SantosFC

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