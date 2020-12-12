Santos encaminha acordo com Atlético Nacional: 'Aceitaram os valores'

Crédito: Orlando Rollo votou neste sábado, na Vila Belmiro. Mandatário explicou acordo com o Atlético (Arquivo pessoal

O Santos chegou a um acordo com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela dívida de R$ 4,2 milhões da contratação do zagueiro Felipe Aguilar, em 2019. Quem disse essa informação foi o atual presidente do Santos, Orlando Rollo.

> Confira a tabela do BrasileirãoRollo apareceu no ginásio da Vila Belmiro para votar no novo presidente do Santos no triênio 2021-2023. Ele explicou como será a forma de pagamento com o clube colombiano.

- A maior parte é referente à venda antecipada dos mecanismos de solidariedade. Estão sendo usados na nossa negociação com o Atlético Nacional. Aceitaram receber esses valores. Outra parte vem da Virada Santista, nossa vaquinha. Alinhamos acordo com o Atlético Nacional - falou Rollo.O pagamento ao Atlético Nacional faz o Santos sair do transfer ban e voltar a registrar novos jogadores para a próxima temporada.