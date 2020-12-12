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futebol

Santos encaminha acordo com Atlético Nacional: 'Aceitaram os valores'

Alvinegro precisa pagar cerca de R$ 4 milhões ao Atlético Nacional, da Colômbia, pela contratação do zagueiro Felipe Aguilar, em 2019. Pagamento faz Peixe sair do 'transfer ban'...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 15:58

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 15:58

Crédito: Orlando Rollo votou neste sábado, na Vila Belmiro. Mandatário explicou acordo com o Atlético (Arquivo pessoal
O Santos chegou a um acordo com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela dívida de R$ 4,2 milhões da contratação do zagueiro Felipe Aguilar, em 2019. Quem disse essa informação foi o atual presidente do Santos, Orlando Rollo.
> Confira a tabela do BrasileirãoRollo apareceu no ginásio da Vila Belmiro para votar no novo presidente do Santos no triênio 2021-2023. Ele explicou como será a forma de pagamento com o clube colombiano.
- A maior parte é referente à venda antecipada dos mecanismos de solidariedade. Estão sendo usados na nossa negociação com o Atlético Nacional. Aceitaram receber esses valores. Outra parte vem da Virada Santista, nossa vaquinha. Alinhamos acordo com o Atlético Nacional - falou Rollo.O pagamento ao Atlético Nacional faz o Santos sair do transfer ban e voltar a registrar novos jogadores para a próxima temporada.
Neste sábado, o Santos conhece seu novo presidente do Santos. São seis candidatos na disputa: Andrés Rueda, Ricardo Agostinho, Rodrigo Marino, Miltinho Teixeira, Daniel Curi e Fernando Silva.

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