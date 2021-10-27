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futebol

Santos encaminha a contratação do zagueiro Eduardo Bauermann

Defensor tem contrato com o América-MG apenas até o final da atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 21:37

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 21:37

Crédito: Luiz Henrique/Site oficial
O Santos encaminhou a contratação do zagueiro Eduardo Bauermann, do América-MG. Revelado pelo Internacional, o jogador tem contrato com o Coelho até 31 de dezembro de 2021, e está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer clube. A informação foi inicialmente publicada pelo UOL.
>>> Guerrero está livre no mercado: confira 30 jogadores interessantes sem clubeAos 25 anos, o zagueiro esteve presente na vitória do América contra o Santos, na Vila, em rodada válida pelo Campeonato Brasileiro. Bauermann vem recebendo elogios da imprensa mineira pelo bom ano que vem realizando. Na temporada, foram 37 jogos e 1 gol marcado.O defensor também acumula passagens por Náutico, Atlético-GO e Figueirense. Vale destacar a presença de Eduardo Bauermann na Seleção Brasileira de base Sub-17 e Sub-20.

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