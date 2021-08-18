Santos encaminha a contratação do atacante Diego Tardelli

O Santos negocia a contratação de Diego Tardelli. Livre após deixar o Atlético-MG, o jogador viria para um contrato de produtividade com o Peixe. O jogador é esperado no CT Rei Pelé entre hoje e amanhã para realização de exames médicos e assinatura de contrato. O técnico Fernando Diniz aprovou a chegada do atacante no clube da Vila Belmiro.O Alvinegro entende os problemas físicos que o jogador enfrenta. Na última passagem pelo clube mineiro, o jogador teve uma série de lesões, o que impediu a renovação de contrato. Diego Tardelli tem 36 anos e fez apenas sete jogos nesta temporada e fez dois gols.