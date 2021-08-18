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futebol

Santos encaminha a contratação do atacante Diego Tardelli

Jogador foi um pedido dom técnico Fernando Diniz e deve acertar nas próximas horas...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 15:35
Crédito: Diego Tardelli deve ser o novo reforço do Santos (Pedro Souza/Atlético-MG
O Santos negocia a contratação de Diego Tardelli. Livre após deixar o Atlético-MG, o jogador viria para um contrato de produtividade com o Peixe. O jogador é esperado no CT Rei Pelé entre hoje e amanhã para realização de exames médicos e assinatura de contrato. O técnico Fernando Diniz aprovou a chegada do atacante no clube da Vila Belmiro.O Alvinegro entende os problemas físicos que o jogador enfrenta. Na última passagem pelo clube mineiro, o jogador teve uma série de lesões, o que impediu a renovação de contrato. Diego Tardelli tem 36 anos e fez apenas sete jogos nesta temporada e fez dois gols.
Diego Tardelli teve uma passagem nas categorias de base do Santos, mas explodiu no São Paulo. Ele teve passagens pela Seleção Brasileira e tem dois títulos da Copa Libertadores, em 2005 e 2013.Antes do Atlético-MG, Diego Tardelli passou pelo Grêmio. Ele fez 29 jogos e quatro gols no Campeonato Brasileiro de 2019.

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