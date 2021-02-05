Santos empresta promessa da base ao Maringá para o Paranaense

O Santos anunciou nesta sexta-feira o empréstimo de uma de suas jovens promessas. O meia-atacante Matheus Moraes irá defender o Maringá FC no Campeonato Paranaense. O garoto, de apenas 20 anos, ficará cedido até o final da competição.

>> Confira a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro- Será a primeira vez que atuarei em uma competição profissional. Eu não vejo a hora de estrear e fazer o meu melhor neste momento. Brinco que chegou a hora deste momento tão esperado em minha carreira. Estou desde o início da pré-temporada no Maringá, estou bem fisicamente e muito confiante nesta disputa do Paranaense - destacou o jovem.Matheus Moraes estava defendendo a equipe Sub-23 do Peixe. Em 2020, participou do Campeonato Brasileiro de Aspirantes e do Sub-20. Ao todo, fez 15 partidas pelas competições, marcando quatro gols. Moraes está no clube desde os 10 anos e foi campeão paulista Sub-11, em 2011.