Santos empresta Lucas Sena ao Rio Branco-PR para a disputa do paranaense

O lateral-esquerdo Lucas Sena foi emprestado pelo Santos ao Rio Branco de Paranaguá para a disputa do Campeonato Paranaense. O garoto chega para atuar na posição de atacante e deve ganhar mais minutagem e rodagem na equipe de Paranaguá.No final de setembro do ano passado, o atleta passou mal momentos antes da partida contra o Fluminense pelo Brasileirão Sub-20 e foi ao hospital encaminhado ao hospital. No local, soube que seria necessário a realização de uma cirurgia por conta de uma obstrução intestinal após cirurgia feita há três anos por conta da apendicite e ainda testou positivo para a Covid-19.