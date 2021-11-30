Santos empresta Lucas Sena ao Rio Branco-PR para a disputa do paranaense

O lateral-esquerdo Lucas Sena foi emprestado pelo Santos ao Rio Branco de Paranaguá para a disputa do Campeonato Paranaense. O garoto chega para atuar na posição de atacante e deve ganhar mais minutagem e rodagem na equipe de Paranaguá.No final de setembro do ano passado, o atleta passou mal momentos antes da partida contra o Fluminense pelo Brasileirão Sub-20 e foi ao hospital encaminhado ao hospital. No local, soube que seria necessário a realização de uma cirurgia por conta de uma obstrução intestinal após cirurgia feita há três anos por conta da apendicite e ainda testou positivo para a Covid-19.
Ele retornou aos treinos após superar o drama pessoal e estava atuando nas categorias de base do Peixe. Estava no Santos B, mas desceu para ajudar o Sub-20 na disputa do Brasileiro e chegou até a marcar gol.Lucas Sena jogava como atacante até os 17 anos e chegou a ser cogitado como esperança no elenco principal atrás de Felipe Jonatan. Ele tem vínculo com o clube até 31 de julho de 2023.