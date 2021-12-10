Santos empata com o Cuiabá na despedida do Brasileirão

No encerramento do Campeonato Brasileiro, o Santos não fez um bom jogo e ficou no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, e terminou a competição na 10ª colocação, garantindo vaga na Copa Sul-Americana de 2022.
O gol do Peixe na partida foi marcado pelo atacante Lucas Braga. Marlon fez o gol do Cuiabá.
O jogo começou com o Santos buscando o ataque, com muita movimentação pelo lado esquerdo com Ângelo e Lucas Braga, mas sem conseguir criar chances de perigo.
Bem postado na defesa, o Cuiabá abriu o placar no primeiro lance de ataque. Após cobrança de escanteio da esquerdo, Marlon se antecipou aos zagueiros do Peixe e desviou no primeiro pau para vencer o goleiro João Paulo.
O Santos teve uma chance aos 21 minutos. O atacante Ângelo cruzou da esquerda, Vinícius Zanocelo apareceu entre os zagueiros e cabeceou, mas o goleiro Walter fez boa defesa.
Em contra-ataque, o Cuiabá quase fez o segundo. Felipe Marques deixou o volante Pepê na cara do gol, o jogador chutou na saída de João Paulo, mas o goleiro do Peixe fez um milagre e salvou o time.
Ainda no primeiro tempo, o Santos arriscou duas vezes de fora da área. Na primeira, aos 33 minutos, o atacante Ângelo chutou e Walter fez uma boa defesa. Aos 46, foi a vez de Lucas Braga arriscar de longe e o goleiro do Cuiabá defender com tranquilidade.
O segundo tempo começou morno, com o Santos com muita dificuldade para criar as jogadas. O técnico Fábio Carille chegou a mudar o atacante Marinho para o lado esquerdo, mas quando ele voltou para a direita fez a jogada do gol de empate. Aos 29 minutos, Marinho foi cortando para o meio e chutou da entrada da área, a bola desviou na zaga e sobrou para Lucas Braga, que dominou bem e só tocou na saída de Walter.
O Peixe quase virou o jogo no último minuto, mas o zagueiro Paulão, de peito, evitou o gol em cima da linha.FICHA TÉCNICASANTOS 1 X 1 CUIABÁ
Data e hora: 09 de dezembro de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Gols: Marlon, 16'/1ºT (0-1), Lucas Braga, 29'/2ºT (1-1)Cartões amarelos: Zanocelo (SAN) e Pepê (CUI)
SANTOS: João Paulo; Robson Reis (Danilo Boza, aos 15'/2ºT), Luiz Felipe e Camacho; Marcos Guilherme (Madson, aos 26'/1ºT), Sandry, Vinicius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho (Carlos Sánchez, aos 39'/2ºT), Ângelo (Moraes, aos 15'/2ºT) e Léo Baptistão (Gabriel Pirani, aos 15'/2°T). Técnico: Fábio Carille
CUIABÁ: Walter; João Lucas, Paulão, Marlon e Uendel; Camilo, Pepê (Auremir, aos 45'/2ºT), Max, Felipe Marques (Lucas Hernandez, aos 45'/2ºT); Clayson Jonathan Cafú (Lucas Ramon, aos 37'/1ºT) e Elton (Jenison, aos 45'/2ºT). Técnico: Jorginho