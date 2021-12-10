futebol

Santos empata com o Cuiabá na despedida do Brasileirão

Peixe ficou no 1 a 1 com o rival e garantiu classificação para a Copa Sul-Americana...
Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 23:38

No encerramento do Campeonato Brasileiro, o Santos não fez um bom jogo e ficou no empate em 1 a 1 com o Cuiabá, na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, e terminou a competição na 10ª colocação, garantindo vaga na Copa Sul-Americana de 2022.
O gol do Peixe na partida foi marcado pelo atacante Lucas Braga. Marlon fez o gol do Cuiabá.
O jogo começou com o Santos buscando o ataque, com muita movimentação pelo lado esquerdo com Ângelo e Lucas Braga, mas sem conseguir criar chances de perigo.
Bem postado na defesa, o Cuiabá abriu o placar no primeiro lance de ataque. Após cobrança de escanteio da esquerdo, Marlon se antecipou aos zagueiros do Peixe e desviou no primeiro pau para vencer o goleiro João Paulo.
O Santos teve uma chance aos 21 minutos. O atacante Ângelo cruzou da esquerda, Vinícius Zanocelo apareceu entre os zagueiros e cabeceou, mas o goleiro Walter fez boa defesa.
Em contra-ataque, o Cuiabá quase fez o segundo. Felipe Marques deixou o volante Pepê na cara do gol, o jogador chutou na saída de João Paulo, mas o goleiro do Peixe fez um milagre e salvou o time.
Ainda no primeiro tempo, o Santos arriscou duas vezes de fora da área. Na primeira, aos 33 minutos, o atacante Ângelo chutou e Walter fez uma boa defesa. Aos 46, foi a vez de Lucas Braga arriscar de longe e o goleiro do Cuiabá defender com tranquilidade.
O segundo tempo começou morno, com o Santos com muita dificuldade para criar as jogadas. O técnico Fábio Carille chegou a mudar o atacante Marinho para o lado esquerdo, mas quando ele voltou para a direita fez a jogada do gol de empate. Aos 29 minutos, Marinho foi cortando para o meio e chutou da entrada da área, a bola desviou na zaga e sobrou para Lucas Braga, que dominou bem e só tocou na saída de Walter.
O Peixe quase virou o jogo no último minuto, mas o zagueiro Paulão, de peito, evitou o gol em cima da linha.FICHA TÉCNICASANTOS 1 X 1 CUIABÁ
Data e hora: 09 de dezembro de 2021, às 21h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Gols: Marlon, 16'/1ºT (0-1), Lucas Braga, 29'/2ºT (1-1)Cartões amarelos: Zanocelo (SAN) e Pepê (CUI)
SANTOS: João Paulo; Robson Reis (Danilo Boza, aos 15'/2ºT), Luiz Felipe e Camacho; Marcos Guilherme (Madson, aos 26'/1ºT), Sandry, Vinicius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho (Carlos Sánchez, aos 39'/2ºT), Ângelo (Moraes, aos 15'/2ºT) e Léo Baptistão (Gabriel Pirani, aos 15'/2°T). Técnico: Fábio Carille
CUIABÁ: Walter; João Lucas, Paulão, Marlon e Uendel; Camilo, Pepê (Auremir, aos 45'/2ºT), Max, Felipe Marques (Lucas Hernandez, aos 45'/2ºT); Clayson Jonathan Cafú (Lucas Ramon, aos 37'/1ºT) e Elton (Jenison, aos 45'/2ºT). Técnico: Jorginho
Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

