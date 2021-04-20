Santos e WTorre se reúnem para discutir Nova Vila nesta terça

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O Santos e a WTorre se reúnem nesta terça-feira para discutirem o projeto da Nova Vila Belmiro. Na primeira parte do encontro, o arquiteto responsável, Luis Volpato, vai detalhar o projeto de arquitetura no novo estádio. Na segunda parte, os executivos da empresa vão apresentar o modelo econômico para a parceria.O encontro desta terça-feira não será definitivo, mas vai ditar o ritmo da parceria. As duas partes estão decididas a tocar o projeto, mas o acordo em relação aos números será fundamental para a sequência das conversas/

- Tivemos várias reuniões e agora vai terminar na próxima reunião dia 20, quando vai ser apresentado a parte final do projeto de arquitetura e vamos tentar ajustar toda a parte comercial do projeto. Vai ser a discussão de queremos essa mudança, aquela, outra, qual vai ser a parte que vai ficar do clube das receitas da nova arena, qual o tempo do contrato. Vamos fechar todo esse modelo - afirmou o presidente, na entrevista coletiva dos 100 dias.

O CEO da WTorre, Luis Davantel, está muito otimista para o encontro. Em entrevista ao DIÁRIO, ele afirmou que os números foram melhorados para a reunião desta terça e estarão bem em conformidade com a grandeza do Santos.- É duro quantificar, mas em uma estimativa conservadora eu falaria em 70% de chances. A gente está bastante animado. A gente acredita que os números, a estrutura do negócio, a lógica de toda parte conceitual tem muita adesão com o financeiro. Faz muito sentido. A gente tem certeza que os números farão sentido para o Santos, mas existe expectativa de todas as partes e elas precisam ser correspondidas. A proposição que vai ser feita está dentro dos parâmetros de mercado, respeitando a grandeza do Santos. Estou indo muito otimista para a reunião do dia 20 - afirmou Davantel.

Depois da reunião do dia 20, o projeto será enviado para o Conselho Deliberativo e os conselheiros poderão dar sugestões para a adequação do modelo de negócio. O último passo será a aprovação dos sócios.

- Vai ser aberto para os conselheiros entrar com pedidos, emendas, depois vamos fazer novamente a parte comercial, que pode sofrer impacto nessas mudanças, e uma vez que estiver tudo concluído e aprovado pelo conselho a ideia é que se faça uma assembleia para a aprovação dos sócios porque é um projeto muito importante para o clube - completou o presidente.