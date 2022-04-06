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Santos e WTorre remarcam reunião, e acordo para Arena deve sair nesta quinta-feira

Acordo para a construção do novo palco dos jogos do Peixe é visto com otimismo...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 20:00
Santos e WTorre tem uma reunião definitiva para o projeto da Nova Arena do Santos na manhã desta quinta-feira e as duas partes devem chegar a um acordo para o prosseguimento das etapas para a construção do novo palco para os jogos do Peixe.A reunião estava prevista para a última segunda-feira (4), mas teve de ser adiada. Em reunião do Conselho Deliberativo na noite de segunda, o presidente Andres Rueda mostrou-se otimista para a sequência do projeto.
- Tivemos uma reunião semana passada, em que alinhamos alguns pontos. Hoje (segunda) teríamos uma segunda reunião definitiva, ela foi adiada para ser feita durante essa semana. O que posso salientar é que a coisa está bem positiva, mudou a figura de pessimismo e dificuldade de encontrar um investidor para fazer a obra. Meu compromisso com o Conselho é que assim que for feita essa reunião, imediatamente vou comunicar o resultado dela - disse Rueda.Nas últimas semanas, as duas partes encontraram uma alternativa para o financiamento da obra, incluindo a venda de cadeiras e camarotes ao lado do fundo de investimento imobiliário. Os valores finais serão discutidos na reunião desta quinta-feira.
Caso as duas partes concordem com os valores, o Santos vai iniciar os trâmites internos de aprovação do projeto no Conselho Deliberativo e, posteriormente, em uma assembleia de sócios enquanto a construtora vai iniciar a busca pela captação dos recursos para a obra.
Após todas as aprovações, o prazo para a conclusão das obras é de 24 meses.
Crédito: ProjetodaNovaVilatemreuniãodefinitivanamanhãdestaquinta(Foto:Reprodução

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