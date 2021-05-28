Santos e WTorre realizam reunião para discutir nova Vila Belmiro

Crédito: Projeto da WTorre tem novo estádio com capacidade para 25 mil pessoas (Imagem: Reprodução

O Comitê de Gestão do Santos e a WTorre realizaram nesta quinta-feira (27) mais uma reunião on-line sobre a reforma da Vila Belmiro. Segundo nota divulgada pelo clube, a ideia foi acertar o cronograma de ações futuras. O presidente do Santos, Andres Rueda, considerou o encontro positivo e com avanços importantes.- Esse é um legado para a torcida santista, para o apaixonado pelo futebol e estamos cuidando de cada detalhe, com toda a atenção - falou Rueda.

Recentemente, a WTorre apresentou ao CG os resultados financeiros esperados para o projeto. Caso seja aprovado, a WTorre espera pelo menos seis meses pata que todos os projetos complementares aprovados iniciem a captação. O projeto também terá de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo.O arquiteto responsável pelo projeto, Luis Volpato, também detalhou as etapas para os membros do Comitê de Gestão e a comissão do Conselho responsável por acompanhar o projeto.

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