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futebol

Santos e WTorre realizam reunião para discutir nova Vila Belmiro

Parceiros alinham os últimos detalhes antes de mandar o projeto ao Conselho Deliberativo...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 16:34

LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2021 às 16:34
Crédito: Projeto da WTorre tem novo estádio com capacidade para 25 mil pessoas (Imagem: Reprodução
O Comitê de Gestão do Santos e a WTorre realizaram nesta quinta-feira (27) mais uma reunião on-line sobre a reforma da Vila Belmiro. Segundo nota divulgada pelo clube, a ideia foi acertar o cronograma de ações futuras. O presidente do Santos, Andres Rueda, considerou o encontro positivo e com avanços importantes.- Esse é um legado para a torcida santista, para o apaixonado pelo futebol e estamos cuidando de cada detalhe, com toda a atenção - falou Rueda.
Recentemente, a WTorre apresentou ao CG os resultados financeiros esperados para o projeto. Caso seja aprovado, a WTorre espera pelo menos seis meses pata que todos os projetos complementares aprovados iniciem a captação. O projeto também terá de ser aprovado pelo Conselho Deliberativo.O arquiteto responsável pelo projeto, Luis Volpato, também detalhou as etapas para os membros do Comitê de Gestão e a comissão do Conselho responsável por acompanhar o projeto.
Projeto
O complexo terá mais de 11 mil m² de áreas comerciais, incluindo uma grandiosa área no topo do estádio, batizada como “Vila”, 712 cadeiras com vista espetacular, ciclovia, réplica do calçadão de Santos, áreas de lazer e entretenimento. O custo será de R$ 220 milhões e o prazo para a construção é de 24 meses após todas as aprovações.

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