Santos e Sport jogam na Arena Pernambuco pela 2ª vez na história

O Santos tem um importante compromisso neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe visita o Sport, fora de casa, na Arena Pernambuco, em duelo considerado de "seis pontos".O retrospecto, porém, deixa a equipe do técnico Fábio Carille com um pé atrás. No único confronto entre as equipes na Arena Pernambuco, o Sport venceu por 3 a 1, com três gols do lateral Patric, atualmente no América-MG. Quem balançou as redes pelo Alvinegro Praiano foi o atacante Thiago Ribeiro.No histórico geral, segundo os números compilados pelo Acervo Santos FC, o Leão e o Peixe se enfrentaram em 50 oportunidades com 22 vitórias santistas, 16 empates e 12 vitórias do Sport. Em gols, o ataque do Santos marcou 76 e a defesa levou 52.
O estádio que mais recebeu o confronto foi a Ilha do Retiro, com 25 jogos. A vantagem é da equipe mandante: sete vitórias contra apenas nove dos visitantes.
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No primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2021, o jogo terminou em 0 a 0. A equipe santista ainda era treinada por Fernando Diniz. O Santos foi a campo com: João Paulo; Pará (Zanocelo, aos 18'/2ºT), Luiz Felipe (Lucas Venuto, aos 38'/2ºT), Luan Peres e Felipe Jonatan (Madson, aos 18'/2ºT); Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez, aos 20'/2ºT); Lucas Braga (Marcos Leonardo, aos 38''/2ºT), Marcos Guilherme e Kaio Jorge.