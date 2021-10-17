Santos e Sport jogam na Arena Pernambuco pela 2ª vez na história

O Santos tem um importante compromisso neste domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe visita o Sport, fora de casa, na Arena Pernambuco, em duelo considerado de "seis pontos".O retrospecto, porém, deixa a equipe do técnico Fábio Carille com um pé atrás. No único confronto entre as equipes na Arena Pernambuco, o Sport venceu por 3 a 1, com três gols do lateral Patric, atualmente no América-MG. Quem balançou as redes pelo Alvinegro Praiano foi o atacante Thiago Ribeiro.No histórico geral, segundo os números compilados pelo Acervo Santos FC, o Leão e o Peixe se enfrentaram em 50 oportunidades com 22 vitórias santistas, 16 empates e 12 vitórias do Sport. Em gols, o ataque do Santos marcou 76 e a defesa levou 52.