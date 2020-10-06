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Santos e Porto se acertam, e venda de Lucas Veríssimo avança

Diretoria santista aguarda aprovação do Conselho Deliberativo para confirmar a venda. Caso o negócio se confirme, o zagueiro deixará o Peixe em janeiro....

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 12:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 12:41
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos avançou pela venda de Lucas Veríssimo ao Porto (POR). Os Dragões já haviam feito uma proposta pelo jogador nesta segunda-feira (05), mas o Peixe priorizou as tratativas com o Benfica (POR) que não evoluíram durante o dia.
A informação foi inicialmente publicada pelo “Blog do Lozetti” e confirmada pelo LANCE!.
Durante a reunião do Comitê Gestor que aconteceu na parte da noite, o interesse dos azuis e brancos cresceram e as conversas avançaram na manhã desta terça-feira (07). A proposta que mais agradou os gestores foi de 6,5 milhões de euros (R$ 42,5 na cotação atual) que serão pagos em três parcelas, a primeira em até 20 dias após o fechamento do negócio no valor de 2 milhões de euros (R$ 12,9 no câmbio do dia). Já as demais seriam pagas em abril e outubro de 2021, na quantia de 2,5 milhões (cotado em R$ 16,2). Veríssimo se apresentaria no clube português apenas em janeiro.
O valor levantado na venda será usado para liquidar a dívida que o Peixe tem com o Hamburgo (ALE), primeira pendência que ocasionou o impedimento no registro de novos atletas, por parte do Alvinegro, desde março. Atualmente o débito está em 4,5 milhões de euros (R$ 29,2), mas intermediários santistas conversam com os alemães para um acordo. A expectativa do Comitê Gestor é, inclusive, com essa quantia costurar uma negociação com o Huachipato (CHI), que também aciona o Peixe por uma dívida de 3,4 milhões de dólares (R$ 18,4 milhões) pelo não pagamento por Soteldo, contratado em janeiro de 2019.
Os documentos para fechamento do negócio já estão sendo formalizados. Já houve aprovação do Conselho Fiscal e o ofício das tratativas com o Porto enviadas à Mesa Diretora do Conselho Deliberativo que precisa aprovar o acordo para que ele se concretize.

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