Santos e Pirani descartam proposta e trabalham por renovação de contrato

Santos e Pirani descartam proposta e trabalham por renovação de contratoO Santos recebeu uma proposta de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,5 milhões) do Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 80% dos direitos do atacante Gabriel Pirani, uma das revelações do clube na temporada. No entanto, a negociação não deve evoluir. O clube canadense também fez proposta por Jean Pyerre, do Grêmio (US$ 6 milhões por 50% dos direitos).O LANCE/DIÁRIO DO PEIXE conversou com pessoas do clube e ligadas ao jogador. O Santos entende que o valor não é satisfatório, aposta na evolução do garoto e espera que ele continue por mais tempo no clube. Os representantes do jogador acreditam no desenvolvimento da Major League Soccer, mas também querem ver Pirani ganhar minutos e experiência no Santos. Existe a expectativa de que o atleta possa se valorizar no futuro.

A proposta apareceu em um momento delicado das conversas para a renovação de contrato com o clube. Gabriel Pirani tem contrato com o Santos até o final de 2022 e já estava conversando com a diretoria para a renovação. As duas partes caminhavam para um acordo, mas a negociação travou e foi "congelada".O Santos acredita que a divulgação dos valores do contrato do zagueiro Sabino tenha colaborado para a queda na temperatura das conversas. Com a rescisão do vínculo do defensor, o clube acredita ter provado não só para Pirani, mas como para outros atletas em negociação que a diretoria atual, de fato, adotou uma nova política para os contratos com atletas do clube.