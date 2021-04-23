Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos e Pirani descartam proposta e trabalham por renovação de contrato

Vancouver Whitecaps, da MLS, fez uma proposta de US$ 3 milhões pelo atacante...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 19:03
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
Santos e Pirani descartam proposta e trabalham por renovação de contratoO Santos recebeu uma proposta de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,5 milhões) do Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 80% dos direitos do atacante Gabriel Pirani, uma das revelações do clube na temporada. No entanto, a negociação não deve evoluir. O clube canadense também fez proposta por Jean Pyerre, do Grêmio (US$ 6 milhões por 50% dos direitos).O LANCE/DIÁRIO DO PEIXE conversou com pessoas do clube e ligadas ao jogador. O Santos entende que o valor não é satisfatório, aposta na evolução do garoto e espera que ele continue por mais tempo no clube. Os representantes do jogador acreditam no desenvolvimento da Major League Soccer, mas também querem ver Pirani ganhar minutos e experiência no Santos. Existe a expectativa de que o atleta possa se valorizar no futuro.
A proposta apareceu em um momento delicado das conversas para a renovação de contrato com o clube. Gabriel Pirani tem contrato com o Santos até o final de 2022 e já estava conversando com a diretoria para a renovação. As duas partes caminhavam para um acordo, mas a negociação travou e foi "congelada".O Santos acredita que a divulgação dos valores do contrato do zagueiro Sabino tenha colaborado para a queda na temperatura das conversas. Com a rescisão do vínculo do defensor, o clube acredita ter provado não só para Pirani, mas como para outros atletas em negociação que a diretoria atual, de fato, adotou uma nova política para os contratos com atletas do clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados