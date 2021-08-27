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Santos é o time mais vazado em bola aérea entre os clubes da Série A

Peixe voltou a sofrer gol em jogada de bola parada na derrota para o Athletico-PR...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 11:00
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos foi derrotado nesta quarta-feira (25) para o Athletico Paranaense por 1 a 0, na Arena da Baixada, e largou atrás na disputa das quartas de final da Copa do Brasil. O Peixe voltou a sofrer em um fundamento que é um calcanhar de aquiles da equipe: bola aérea.Assim como na eliminação para o Libertad, na Copa Sul-Americana, o gol do Furacão foi marcado após sobra da bola alçada na área santista.
O Peixe sofreu 58 gols na temporada 2021 e quase metade saíram na bola aérea (27), o que da uma aproveitamento negativo de 46% no total. O time de Fernando Diniz é o time que mais foi vazado dessa forma entre os 20 da Série A. Segundo o SofaScore, 14 destes gols foram em cruzamentos em bola parada.Vale lembrar que Diniz chegou ao Santos em maio, ou seja, não esteve em todos esses jogos do Santos. Ao todo, desde que chegou, o treinador comandou 29 jogos, com 11 vitórias, 10 derrotas e 8 empates. São 33 gols feitos e 30 sofridos. O aproveitando é de 47%.

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