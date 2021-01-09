Santos é o primeiro time do Brasil a lançar seu "Clube de assinatura"

O Santos anunciou nesta sexta o lançamento do clube de assinaturas para os seus torcedores. A Santos BOX vai proporcionar ao santista e os amantes do esporte o resgate de histórias do Alvinegro Praiano através de livros inéditos, produtos licenciados exclusivos e brindes.O mercado de clubes de assinatura, que movimenta anualmente R$ 1,5 bilhão e cresce 12% ao ano há mais de uma década no Brasil, agora chegou ao mundo do futebol com o objetivo de entregar uma experiência única e um conteúdo diferenciado aos assinantes. O Santos é o primeiro clube do país a ter seu BOX.Com planos mensais, trimestrais, semestrais e anuais, o torcedor receberá todo mês em sua casa um livro inédito e exclusivo contando detalhes e momentos da gloriosa história do Peixe: o maior campeão do século XX, a década de ouro, os maiores jogadores da Vila, as grandes conquistas e muito mais.A 1ª box, que já está disponível, conta a história do 1º título Paulista em 1935 e contém um livro, uma caneca exclusiva sobre a conquista, um marca páginas, um postcard comemorativo e um desenho para colorir.