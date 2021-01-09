Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos é o primeiro time do Brasil a lançar seu "Clube de assinatura"

A Santos BOX vai proporcionar ao santista e os amantes do esporte o resgate de histórias do Peixe através de livros inéditos, produtos licenciados exclusivos e brindes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 jan 2021 às 09:00

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 09:00

Crédito: Clube de assinaturas do Santos: Reprodução
O Santos anunciou nesta sexta o lançamento do clube de assinaturas para os seus torcedores. A Santos BOX vai proporcionar ao santista e os amantes do esporte o resgate de histórias do Alvinegro Praiano através de livros inéditos, produtos licenciados exclusivos e brindes.O mercado de clubes de assinatura, que movimenta anualmente R$ 1,5 bilhão e cresce 12% ao ano há mais de uma década no Brasil, agora chegou ao mundo do futebol com o objetivo de entregar uma experiência única e um conteúdo diferenciado aos assinantes. O Santos é o primeiro clube do país a ter seu BOX.Com planos mensais, trimestrais, semestrais e anuais, o torcedor receberá todo mês em sua casa um livro inédito e exclusivo contando detalhes e momentos da gloriosa história do Peixe: o maior campeão do século XX, a década de ouro, os maiores jogadores da Vila, as grandes conquistas e muito mais.A 1ª box, que já está disponível, conta a história do 1º título Paulista em 1935 e contém um livro, uma caneca exclusiva sobre a conquista, um marca páginas, um postcard comemorativo e um desenho para colorir.
- Receber a Santos Box é ganhar um presente que leva ao passado de um clube que desenhou o próprio futuro. É reviver o que não vi, é ver de perto a bela história do pontapé inicial para as conquistas do Santos FC - disse Paulo Rogério, torcedor e assinante da Santos Box.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES
Imagem de destaque
Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026
Imagem de destaque
João Fonseca faz jogo duro, mas perde para número 3 do mundo em Monte Carlo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados