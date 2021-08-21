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futebol

Santos e Inter fazem "tira-teima" histórico neste domingo, na Vila

Em 78 jogos disputados na história entre as equipes, até hoje foram registradas 28 vitórias do Santos e 28 vitórias do Internacional, além de 22 empates. O saldo de gols está zerado...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 17:00

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 17:00

Crédito: Confrontos entre Santos e Internacional são marcados pelo equilíbrio na história (Ivan Storti/Santos FC
O Santos recebe o Internacional neste domingo (22), às 18h15, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, para um verdadeiro "tira-teima". Este confronto prega um grande equilíbrio entre as duas equipes.Segundo o Acervo Santos FC, nos 78 jogos entre as equipes ocorreram 28 vitórias do Santos e 28 vitórias do Internacional, além de 22 empates. O Santos fez 96 gols e sofreu o mesmo número do ataque Colorado, o que demonstra um equilíbrio ainda maior.No Campeonato Brasileiro, os números também são equilibrados: 66 jogos, com 24 vitórias para cada lado.
Na Vila Belmiro, porém, a vantagem é santista. Em 25 jogos realizados no estádio do Santos, foram 15 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas.
As últimas vitórias do Colorado no Urbano Caldeira foram recentes. Em 2018, Leandro Damião e Víctor Cuesta marcaram para os visitantes. Gabigol descontou. Já em 2016, time de Argel Fucks venceu por 1 a 0, com gol de Aylon.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No último Campeonato Brasileiro, novamente o equilíbrio marcou os duelos entre as duas equipes. Cada uma venceu em seus domínios.

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