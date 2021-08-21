Santos e Inter fazem "tira-teima" histórico neste domingo, na Vila

O Santos recebe o Internacional neste domingo (22), às 18h15, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, para um verdadeiro "tira-teima". Este confronto prega um grande equilíbrio entre as duas equipes.Segundo o Acervo Santos FC, nos 78 jogos entre as equipes ocorreram 28 vitórias do Santos e 28 vitórias do Internacional, além de 22 empates. O Santos fez 96 gols e sofreu o mesmo número do ataque Colorado, o que demonstra um equilíbrio ainda maior.No Campeonato Brasileiro, os números também são equilibrados: 66 jogos, com 24 vitórias para cada lado.