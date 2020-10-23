Santos e Fluminense farão homenagens a Pelé no domingo

O Santos fará homenagens a Pelé no seu uniforme contra o Fluminense, no domingo (25), às 16h, no Maracanã. O Rei do Futebol completa 80 anos nesta sexta-feira e, por conta disso, receberá homenagens do Peixe, clube onde ele jogou praticamente toda a sua carreira. A camisa que o Santos jogará diante do Tricolor carioca será a listrada, que trará um logo em homenagem aos 80 anos de Pelé. Além disso, o Santos entrará em campo de calções e meiões brancos, fazendo referência à última partida de Pelé no Peixe, contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, no dia 2 de outubro de 1974. O Fluminense também fará homenagens e estará jogando com a camisa branca, por conta de que no dia 26 de abril de 1978, uma ação reuniu o Tricolor das Laranjeiras e o Rei do Futebol. Em excursão à África, o time carioca estava na Nigéria, e coincidentemente, Pelé, que havia se aposentado do futebol recentemente, também estava no país. As autoridades locais o convidaram para dar o pontapé inicial e um boato se espalhou que ele jogaria a partida.