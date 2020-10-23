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Santos e Fluminense farão homenagens a Pelé no domingo

Clubes se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo (25), às 16h, no Maracanã. Santos terá logo na camisa, enquanto Flu jogará de branco por conta do Rei...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 17:54
O Santos fará homenagens a Pelé no seu uniforme contra o Fluminense, no domingo (25), às 16h, no Maracanã. O Rei do Futebol completa 80 anos nesta sexta-feira e, por conta disso, receberá homenagens do Peixe, clube onde ele jogou praticamente toda a sua carreira. A camisa que o Santos jogará diante do Tricolor carioca será a listrada, que trará um logo em homenagem aos 80 anos de Pelé. Além disso, o Santos entrará em campo de calções e meiões brancos, fazendo referência à última partida de Pelé no Peixe, contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, no dia 2 de outubro de 1974. O Fluminense também fará homenagens e estará jogando com a camisa branca, por conta de que no dia 26 de abril de 1978, uma ação reuniu o Tricolor das Laranjeiras e o Rei do Futebol. Em excursão à África, o time carioca estava na Nigéria, e coincidentemente, Pelé, que havia se aposentado do futebol recentemente, também estava no país. As autoridades locais o convidaram para dar o pontapé inicial e um boato se espalhou que ele jogaria a partida.
Pelé participou de 45 minutos da partida e o Fluminense jogou de branco, cor que usará na partida diante do Peixe, em duelo direto para entrar no G4 do Brasileirão. O Tricolor relembrou o momento nas redes sociais.

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