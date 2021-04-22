Santos e empresário de Kaio Jorge agendam reunião para segunda

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O futuro do atacante Kaio Jorge começará a ser revelado na próxima segunda-feira (26). O presidente do Santos, Andres Rueda, irá se reunir com o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, para discutir a renovação contratual do atacante.O agente está na Europa e as conversas com a diretoria do Santos nas últimas semanas eram mantidas por telefone. Bertolucci, no entanto, retorna ao Brasil no próximo domingo para intensificar as tratativas com o clube no início da semana.

Kaio Jorge tem contrato apenas até o dia 31 de dezembro. A relação do empresário com o ex-presidente José Carlos Peres era muito ruim pelo não pagamento de parcelas de um empréstimo de R$ 8 milhões, feito ainda na administração de Modesto Roma Jr.No começo do mês, o Santos conseguiu um acordo com o empresário para o pagamento da dívida, que já estava em quase R$ 13 milhões, de forma parcelada ainda na gestão de Andres Rueda, com início do pagamento para o segundo semestre deste ano.

Membros da diretoria e representantes do jogador afirmam que as conversas melhoraram nas últimas semanas e a possibilidade de uma renovação de contrato aumentou. Ainda assim, a negociação é bastante complicada para o Santos, já que o atacante pode assinar um pré-contrato a partir de julho.