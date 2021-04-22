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futebol

Santos e empresário de Kaio Jorge agendam reunião para segunda

Giuliano Bertolucci está na Europa e volta ao Brasil no domingo. No começo da semana ele irá encontrar com o presidente Andrés Rueda para tentar um acordo sobre a renovação
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Publicado em 22 de Abril de 2021 às 19:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 19:43
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O futuro do atacante Kaio Jorge começará a ser revelado na próxima segunda-feira (26). O presidente do Santos, Andres Rueda, irá se reunir com o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, para discutir a renovação contratual do atacante.O agente está na Europa e as conversas com a diretoria do Santos nas últimas semanas eram mantidas por telefone. Bertolucci, no entanto, retorna ao Brasil no próximo domingo para intensificar as tratativas com o clube no início da semana.
Kaio Jorge tem contrato apenas até o dia 31 de dezembro. A relação do empresário com o ex-presidente José Carlos Peres era muito ruim pelo não pagamento de parcelas de um empréstimo de R$ 8 milhões, feito ainda na administração de Modesto Roma Jr.No começo do mês, o Santos conseguiu um acordo com o empresário para o pagamento da dívida, que já estava em quase R$ 13 milhões, de forma parcelada ainda na gestão de Andres Rueda, com início do pagamento para o segundo semestre deste ano.
Membros da diretoria e representantes do jogador afirmam que as conversas melhoraram nas últimas semanas e a possibilidade de uma renovação de contrato aumentou. Ainda assim, a negociação é bastante complicada para o Santos, já que o atacante pode assinar um pré-contrato a partir de julho.
Mesmo em caso de renovação, o destino de Kaio Jorge deve ser a Europa já no segundo semestre. No Santos desde o Sub-11, o jogador é grato ao clube e não tem a intenção de sair do Santos de graça.

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