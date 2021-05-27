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futebol

Santos é eliminado na fase de grupos da Libertadores após 37 anos

Desde 1984 o Santos sempre passou da fase de grupos quando disputou a Libertadores...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 10:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 10:49
Crédito: Santos perdeu para o Barcelona por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (Marcos Pin / POOL / AFP
O Santos perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3 a 1, no Equador, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Foi a segunda vez que o Peixe foi eliminado ainda na fase de grupos da competição em sua história, a primeira no modelo atual. O Alvinegro também foi eliminado em 1984, quando só se classificava o primeiro de cada grupo.
Após 37 anos, o clube repete o desempenho ruim na competição continental. Nesta temporada foram quatro derrotas e duas vitórias, com cerca de 33% de aproveitamento. Com 8 gols marcados e 9 sofridos. Em 84, foram cinco derrotas e apenas uma vitória, aproveitamento em torno de 16%. Sendo 5 gols marcados e 13 sofridos.Veja as campanhas:
1984
11/02 – Flamengo 4 x 1 Santos – Gol: Lino; Maracanã04/04 – Deportivo Junior-COL 0 x 3 Santos – Gols: Toninho Carlos, Lino e Camargo; Romello Martinez06/04 – América de Cali-COL 1 x 0 Santos; Pascoal Guerrero20/04 – Santos 0 x 5 Flamengo; Morumbi27/04 – Santos 0 x 1 América de Cali-COL; Morumbi08/05 – Santos 1 x 3 Deportivo Junior-COL – Gol: Ronaldo; Vila Belmiro
2021
20/04 - Santos 0 x 2 Barcelona-EQU; Vila Belmiro27/04 - Boca Juniors 2 x 0 Santos; Bombonera04/05 - Santos 5 x 0 The Strongest-BOL - Gols: Marinho, Gabriel Pirani, Vinicius Balieiro, Lucas Braga e Kevin Malthus; Vila Belmiro11/05 - Santos 1 x 0 Boca Juniors-ARG - Gol: Felipe Jonatan; Vila Belmiro18/05 - The Strongest-BOL 2 x 1 Santos - Gol: Felipe Jonatan; Hernando Siles26/05 - Barcelona-EQU 3 x 1 Santos - Gol: Kaio Jorge; Monumental Isidro Romero Carbo
Veja as outras campanhas
2003- Vice-campeão2004 - Quartas-de-final2005 - Quartas-de-final2007 - Semifinais2008 - Quartas-de-final2011 - Campeão2012 - Semifinalista2017 - Quartas-de-final2018 - Oitavas-de-final2020 - Vice-campeão

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