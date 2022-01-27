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Santos e donos de Tokens vão lucrar com venda de Yuri Alberto ao Zenit

Internacional confirmou a negociação por cerca de 20 milhões de euros (R$ 123 milhões)...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 10:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 10:11
O Santos vai receber cerca de R$ 6,1 milhões pela venda do atacante Yuri Alberto ao Zenit. O jogador estava no Internacional, que confirmou a venda ao clube russo por 20 milhões de euros (cerca de R$ 123 milhões) nesta quarta-feira.Como faz parte da cesta oferecida no projeto Token da Vila, a venda de Yuri Alberto também vai fazer os proprietários de Tokens lucrarem. Pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o Alvinegro possui 2,51% do valor de venda do jogador e,de acordo com simulação feita no site do Token da Vila, o proprietário vai receber R$ 5,05 por Token.
Yuri Alberto teve uma saída conturbado do Santos. Ele deixou o clube em 2020, de graça, após não aceitar uma proposta para renovar seu contrato. O contrato do atacante com o Peixe terminou no dia 31 de julho de 2020 e após uma disputa em propostas, os clubes chegaram a um acordo para que o Peixe ficasse com 5% dos direitos do jogador em uma transferência futura, além de ter um novo prazo para o pagamento da compra de 50% do atacante Eduardo Sasha.Profissional desde 2017, Yuri Alberto marcou três gols em 27 jogos pela equipe santista, e vinha ganhando mais chances sob o comando de Jesualdo Ferreira, então técnico do Peixe. Ele fez cinco jogos no ano em que deixou o clube e se transferiu para o Colorado.
Crédito: YuriAlbertofoireveladonascategoriasdebasedoSantos(RicardoDuarte/Internacional

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