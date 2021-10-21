Santos é derrotado pelo Guarani na segunda rodada do Paulista Sub-20

O Santos foi derrotado por 2 a 1 pelo Guarani na tarde desta quinta-feira, jogando fora de casa, pela segunda rodada do grupo 13 do Campeonato Paulista Sub-20. O gol santista no CT da equipe adversária foi marcado por Alex. O campeonato se encontra na segunda fase.Na próxima quinta-feira (28), os Meninos da Vila recebem o Amparo AC no CT Rei Pelé pela terceira rodada da segunda fase do estadual. A partida está marcada para as 15 horas e terá transmissão ao vivo da FPF TV (Eleven, YouTube e Paulistão Play).
O jogo
O Alvinegro Praiano finalizou para o gol pela primeira vez aos sete minutos de jogo. Lucas Barbosa recebeu pela direita do campo de ataque, tabelou com Matheus Nunes e de dentro da grande área tentou a finalização colocada, parando em defesa segura de Lucas Cardoso em seu canto esquerdo.
Pouco depois, aos 12 minutos, Lucas Barbosa recebeu mais uma vez pela direita do ataque e arriscou finalização rasteira de fora da área, fazendo a bola passar à direita da meta, a poucos centímetros da trave.Aos 29 minutos, os Meninos da Vila criaram a melhor chance na primeira etapa. Lucas Barbosa roubou a bola no campo de defesa e passou para Matheus Nunes, que acertou belo lançamento para Victor Miichell, deixando-o cara a cara com o goleiro do Guarani. Na finalização da entrada da área, o camisa 9 santista tirou do goleiro, mas acabou acertando o pé da trave direita.
Na volta do intervalo, o Guarani abriu o placar com três minutos da segunda etapa. Caio recebeu bola cruzada na pequena área e completou para o fundo das redes.
Aos sete minutos, os Meninos da Vila tentaram responder em ataque rápido pela direita. Andrey Quintino recebeu pela direita da grande área a cruzou para João Victor. De cabeça, o camisa 7 santista finalizou por cima do gol.
No entanto, aos 24 minutos o Guarani ampliou a vantagem com Matheus Souza, que recebeu lançamento pelo alto na grande área e finalizou na saída de Edú Araújo.
Aos 30 minutos, Kaio Henrique, que acabara de entrar, invadiu a área pelo lado esquerdo. Na finalização colocada, ele obrigou o goleiro adversário a se esticar para fazer grande defesa em seu canto direito.
E já aos 38 minutos, o Santos diminuiu a diferença no placar com Alex, que aproveitou rebote de Nycollas Lopo após chute com muita força, que explodiu na trave direita. Na entrada da área, Alex recuperou a bola e bateu colocado no canto direito.
FICHA TÉCNICAGUARANI 2 X 1 SANTOS
Data: quinta-feira, 21 de outubro de 2021, às 15hLocal: CT do Guarani, em Campinas (SP)Árbitro: Fabiano Monteiro dos SantosAssistentes: Lídio Néri de Souza Junior e Lucas Rodrigues AntônioCartões Amarelos: Caio e Albino (GUA); Andrey Quintino, Matheus Nunes e Kaio Henrique (SAN)Gols: Caio, 3′ /2ºT (1-0), Matheus Souza, 24′/ 2ºT (2-0); Alex, aos 38′/2ºT (2-1)
Guarani: Lucas Cardoso; Biel, Bruno Bianconi, Kauan e Albino; Couto, Alê (Davison) e Caio (Filipe); Matheus Souza (Pedro), Wermeson e Alan (Gabriel Martins). Técnico: Alexandre Penna
Santos: Edú Araújo; Andrey Quintino (Diogo Correia), Gustavo Moreira, Jair Paula e Rafael Moreira (Kaio Henrique); Cadu, Matheus Nunes e João Victor; Lucas Barbosa (Alex Fernandes), Weslley Patati e Victor Michell (Nycollas Lopo). Técnico: Thiago Macedo