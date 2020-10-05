Santos é condenado a pagar R$ 4,4 milhões a Jorge Sampaoli

O embate judicial entre o clube e o treinador, hoje no Atlético-MG, estava relacionado a data do pedido de demissão do argentino, no qual ele afirmava ser no dia 11 de dezembro, enquanto o Santos entendia ter acontecido no dia 9 de dezembro - a queda da obrigatoriedade de pagamento de multa partiria do dia 10 de dezembro. O juiz responsável pelo caso, Wildner Izzi Pancheri, compreendeu que o pedido de desligamento era aconteceu no dia 11 e, portanto, o Peixe deve para Sampaoli. Caso o entendimento fosse favorável ao Alvinegro, o técnico seria intimado a pagar R$ 10 milhões para a instituição, valor referente a multa rescisória.