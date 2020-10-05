Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos é condenado a pagar R$ 4,4 milhões a Jorge Sampaoli

Justiça do Trabalho entende que treinador pediu demissão no dia 11 de dezembro, um dia após a queda da multa rescisória...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 14:48

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 14:48

Crédito: Flavio Hopp/Lancepress!
A 5a Vara da Justiça do Trabalho de Santos condenou o Peixe a pagar R$ 4,4 milhões ao técnico Jorge Sampaoli referente a férias, FGTS e premiação pela classificação à Libertadores deste ano.
O embate judicial entre o clube e o treinador, hoje no Atlético-MG, estava relacionado a data do pedido de demissão do argentino, no qual ele afirmava ser no dia 11 de dezembro, enquanto o Santos entendia ter acontecido no dia 9 de dezembro - a queda da obrigatoriedade de pagamento de multa partiria do dia 10 de dezembro. O juiz responsável pelo caso, Wildner Izzi Pancheri, compreendeu que o pedido de desligamento era aconteceu no dia 11 e, portanto, o Peixe deve para Sampaoli. Caso o entendimento fosse favorável ao Alvinegro, o técnico seria intimado a pagar R$ 10 milhões para a instituição, valor referente a multa rescisória.
A decisão do processo foi configurada em primeira instância, ainda cabendo recurso por parte do Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados