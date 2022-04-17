Santos diz que Bolsonaro cumpriu protocolos contra Covid-19 para ver jogo na Vila Belmiro

Sem revelar maiores detalhes, o Santos informou apenas que o presidente Jair Bolsonaro (PL) 'cumpriu os requisitos exigidos pelo clube' contra a Covid-19 para assistir presencialmente a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, na manhã deste domingo (17), na Vila Belmiro.Antes da entrevista coletiva do técnico Fabián Bustos, a assessoria de imprensa do Peixe informou que Bolsonaro atendeu os requisitos exigidos para acessar o estádio.

- Antes de começar, queria deixar claro que o presidente Bolsonaro esteve na Vila Belmiro e cumpriu os protocolos exigidos. Para esclarecer e encerrar, ele cumpriu os protocolos.

O problema é que o time alvinegro não revelou quais seriam esses protocolos. Bolsonaro não revelou publicamente até agora se tomou ou não a vacina contra a Covid-19. A imunização é uma exigência do clube a seus torcedores para entrar na Vila.

Também não foi revelado se Bolsonaro apresentou exame negativo da doença com menos de 48 horas de sua realização, outro critério adotado.

O clube ainda afirma na venda de ingressos que “os torcedores que não apresentaram a documentação e/ou se recusarem, antes ou durante o jogo, de cumprir as medidas estabelecidas, não serão admitidos no estádio e/ou serão retirados”.

Bolsonaro está de folga no Guarujá, onde passa o feriado de Páscoa, e decidiu ir ao jogo - como já fez em outras oportunidades. Sua presença foi alvo de protestos de uma torcida organizada do Peixe, que postou mensagem no sábado em repúdio nas mídias sociais. Antes da partida, foi possível ouvir vaias e alguns aplausos aos governante.

Com uma comitiva de cerca de 50 pessoas, Bolsonaro chegou ao estádio por volta das 10h40.

O presidente já se envolveu em polêmica na Vila em outubro de 2021, quando teve o acesso vetado para ver uma partida entre Santos e Grêmio, por conta da obrigatoriedade da comprovação de vacinação contra a Covid-19.TABELA> Veja a tabela, classificação e simule resultados do Brasileirão-2022> Conheça o novo aplicativo de resultados do L!