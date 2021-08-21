futebol

Santos divulga relacionados para pegar o Internacional sem novidades

Kaiky, lesionado, e Marcos Guilherme, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, serão substituídos por Wagner Leonardo e Marcos Leonardo, respectivamente...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 20:29

LanceNet

Crédito: Wagner Leonardo será titular da defesa do Santos neste domingo, contra o Internacional (Ivan Storti/Santos FC
O Santos divulgou o elenco que terá à disposição o técnico Fernando Diniz para o confronto desta domingo (22), às 18h15, na Vila Belmiro, contra o Internacional. O jogo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, competição que o Peixe ocupa a 10ª posição.Na lista, vários nomes frequentes na escalação do Peixe estão fora por lesão, como o zagueiro Kaidy. O Alvinegro Praiano ainda tem no Departamento Médico o atacante Marinho, com hematoma na coxa, o goleiro John, com lesão meniscal no joelho, Kevin Malthus, também com uma lesão meniscal no joelho e Vinícius Zanocelo, com um desconforto na coxa direita.Marcos Guilherme, que está suspenso e não poderia enfrentar o Internacional de qualquer maneira por questões contratuais, também está fora.
O Santos deve ir a campo com: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Leonardo.
Confira a lista completa dos relacionados.
Goleiros: João Paulo, Diógenes e Paulo MazotiLaterais: Madson, Pará, Moraes e Felipe JonatanZagueiros: Luiz Felipe, Wagner Palha, Danilo Boza e RobsonMeio-campistas: Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez, Gabriel Pirani, Vinicius Balieiro e IvoneiAtacantes: Lucas Braga, Marcos Leonardo, Raniel, Bruno Marques, Ângelo e Renyer

