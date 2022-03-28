Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos divulga programação da semana de olho em estreia na Sul-Americana

Peixe terá treinos em dois períodos em mini pré-temporada de Fabián Bustos...

Publicado em 28 de Março de 2022 às 11:13

LanceNet

O Santos divulgou a programação da semana visando a estreia na Copa Sul-Americana na próxima terça-feira (5). A equipe de Fabián Bustos vai enfrentar o Banfield, na Argentina, na primeira rodada da fase de grupos da competição.Nesta segunda-feira, o elenco iniciou o treino às 8 horas no CT Rei Pelé. A partir de terça até a sexta, a delegação vai treinar em dois períodos, às 8 horas e às 16 horas. No sábado retorna com o treino apenas na parte da manhã às 8 horas.
Eliminado do Paulistão, o time está passando por uma espécie de "mini pré-temporada" com Bustos visando a sequência de jogos. No mesmo de abril, o Peixe vai atuar não só pela Sul-Americana, mas também estreia no Campeonato Brasileiro e terá mata-mata pela terceira fase da Copa do Brasil.Confira a programação semanal
Segunda-feira (28)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Terça-feira (29)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 16h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Quarta-feira (30)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 16h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Quinta-feira (31)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 16h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Sexta-feira (1)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Treino às 16h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Sábado (2)Treino às 8h, no CT Rei Pelé, em Santos.
Crédito: Técnico Fabián Bustos aproveita período sem jogos para intensificar treinos do Santos (Divulgação/Santos FC)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados