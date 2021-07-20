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Santos divulga os relacionados para o jogo contra o Independiente

Volta do goleiro John é a maior novidade de lista de 24 nomes para o jogo de quinta...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 13:39

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 13:39
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos divulgou a lista de relacionados para a decisão contra o Independiente na quinta-feira, às 19h15min, em Avellaneda pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A delegação se apresentou nesta manhã no CT Rei Pelé, onde tiveram uma atividade simples sob o comando de Fernando Diniz e o embarque para a Argentina acontece na tarde desta terça.A grande novidade do Peixe em relação aos relacionados na vitória por 1 a 0, na Vila Belmiro, no duelo de ida é o retorno do goleiro John, que se recuperou de uma entorse no joelho e sua volta só depende de ritmo de jogo. O lateral-esquerdo Moraes ,que foi titular na quinta-feira passada, sofreu uma lesão de grau 1 na coxa e se quer aparece entre os relacionados. Será a única baixa de Fernando Diniz.
Em comparação ao relacionados no empate em 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileiro, o Peixe não terá o zagueiro Wagner Leonardo. O Santos solicitou o retorno do jogador que estava emprestado ao Náutico, mas não apareceu no BID e não pôde ser regularizado na Copa Sul-Americana a tempo. Em caso de classificação para as quartas de final, o zagueiro poderá ser inscrito pelo clube.Confira os relacionados:
Goleiros: João Paulo, John, DiógenesLaterais: Pará, Madson e Felipe JonatanZagueiros: Luiz Felipe, Kaiky e Danilo BozaVolantes: Camacho, Alison, Vinícius Balieiro, Vinícius ZanoceloMeias: Carlos Sánches, Gabriel Pirani, Jean Mota, IvoneiAtacantes: Marinho, Kaio Jorge, Marcos Guilherme, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Raniel, Ângelo

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