Santos divulga os relacionados para o jogo contra o Independiente

O Santos divulgou a lista de relacionados para a decisão contra o Independiente na quinta-feira, às 19h15min, em Avellaneda pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A delegação se apresentou nesta manhã no CT Rei Pelé, onde tiveram uma atividade simples sob o comando de Fernando Diniz e o embarque para a Argentina acontece na tarde desta terça.A grande novidade do Peixe em relação aos relacionados na vitória por 1 a 0, na Vila Belmiro, no duelo de ida é o retorno do goleiro John, que se recuperou de uma entorse no joelho e sua volta só depende de ritmo de jogo. O lateral-esquerdo Moraes ,que foi titular na quinta-feira passada, sofreu uma lesão de grau 1 na coxa e se quer aparece entre os relacionados. Será a única baixa de Fernando Diniz.