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futebol

Santos divulga os relacionados para a decisão contra o Libertad

Danilo Boza é a principal novidade na lista e Marinho segue fora dos gramados...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 15:02
Crédito: O atacante Marinho vai desfalcar o Santos mais uma vez diante do Libertad (Ivan Storti/Santos
O Santos divulgou a lista dos jogadores relacionados para o confronto contra o Libertad nesta quinta-feira, às 21h30min, no Paraguai pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para a decisão por uma vaga na semifinal da competição, o técnico Fernando Diniz relacionou 23 atletas.A grande novidade em relação ao duelo de ida é o zagueiro Danilo Boza que voltou aos treinos depois de se recuperar de um desconforto na coxa que o fez perder jogos contra Juazeirense, Chapecoense, Corinthians, Libertad e Fortaleza. No entanto, o zagueiro Kaiky se quer está na lista pois foi expulso na Vila Belmiro e cumprirá suspensão na decisão.
O atacante Marinho, que se recupera de uma lesão muscular, também será desfalque mais uma vez.O Alvinegro Praiano venceu em casa por 2 a 1 e se classifica com qualquer empate. Contudo, a equipe paraguaia marcou um gol fora de casa que é um dos critérios de desempate. Se eliminar o Libertad vai receber US$ 800 mil ( 4,1 milhões de reais) e enfrentará o Red Bull Bragantino na semifinal da Sul-Americana.
Confira os relacionados:
Goleiros: João Paulo e DiógenesLaterais: Madson, Pará, Felipe Jonatan e MoraesZagueiros: Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Danilo Boza e Robson ReisVolantes: Camacho, Vinícius Balieiro e IvoneiMeias: Carlos Sánchez, Jean Mota, Gabriel PiraniAtacantes: Marcos Guilherme, Lucas Braga, Marcos Leonardo, Ângelo, Raniel, Bruno Marques e Renier

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