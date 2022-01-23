Santos divulga novos preços de ingressos para jogos do Paulistão

O Santos divulgou no início da tarde deste domingo os detalhes sobre a venda de ingressos para a partida do próximo sábado (29), diante do Botafogo-SP, às 11 horas, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Paulistão.Desde a volta do público aos estádios em 2021, o Peixe havia adotado a política de preço único de R$ 40 em todos os setores da Vila. Neste ano, o clube adotou novos preços:

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito

Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito

Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito

Cadeira Térrea (P 26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito

PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito

A venda de ingressos começa nesta segunda e vai dar prioridade aos sócios da categoria Black. Confira o calendário de vendas:

Sócios Black: 24/01 (2ª feira), às 12 horasSócios Gold: 25/01 (3ª feira), às 12 horasSócios Silver: 26/01 (4ª feira), às 12 horasNão sócios: 27/01 (5ª feira), às 12 horas

O Santos vai seguir as determinações do Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios, nos quais a capacidade, neste momento, é limitada a 70%, com cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra a Covid-19.O sócio do Santos pode comprar ingressos pelo www.sociorei.com, enquanto não sócio no www.futebolcard.com. Não haverá venda de ingressos nas bilheterias ou postos externos e não há gratuidade para crianças (ainda que de colo), idosos ou pessoas com deficiência.

Os sócios, de qualquer categoria, não poderão comprar ingressos para convidados devido à limitação da capacidade do estádio nesta partida. Sócio Black não pagará para entrar no jogo, mas precisará fazer sua reserva através do site www.sociorei.com. Os proprietários de Cadeira Cativa/Especial e Camarote Superior Dom Pedro poderão acessar o estádio sem a necessidade de compra ou reserva prévia. Basta apresentar, no dia do jogo, o seu cartão nas catracas. O pagamento do ingresso será

DOCUMENTAÇÃO SAINTÁRIA COVID-19

– Para ter acesso ao estádio, o torcedor deve cumprir com as medidas estipuladas pelo Governo do Estado de São Paulo, ou seja, apresentar o comprovante de vacinação das duas doses ou dose única ou, caso tenha somente a primeira dose da vacina, o torcedor deverá apresentar o resultado negativo do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Para os torcedores não elegíveis no sistema de vacinação, o mesmo deverá apresentar o resultado negativo do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência.

– A documentação sanitária exigida deverá ser apresentada diretamente nas catracas.– O uso de máscara durante toda a partida é obrigatório em todos os setores do estádio, além de respeitar o distanciamento entre os assentos.– Os torcedores que não apresentaram a documentação e/ou se recusarem, antes ou durante o jogo, de cumprir as medidas estabelecidas, não serão admitidos no estádio e/ou serão retirados. Nestes casos, o valor pago pelo ingresso não será reembolsado.