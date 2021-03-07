futebol

Santos divulga lista de inscritos para Libertadores com Carlos Sánchez

Uruguaio está se recuperando de lesão e deve voltar a jogar apenas no fim de maio, mas está entre os 45 nomes confirmados pelo Peixe na relação enviada para a Conmebol...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 18:20

Crédito: Carlos Sánchez voltou aos treinos, mas só deverá retornar aos campos no fim de maio (Ivan Storti/SantosFC
Perto de estrear na Copa Libertadores da América, o Santos realizou a inscrição de 45 jogadores para a disputa da competição. A lista tem os nomes mais conhecidos dos torcedores, além de algumas novidades, como Cadu, Pedro Scaramussa e Lucas Barbosa.Outro nome que chama atenção é Carlos Sánchez. O uruguaio, que não joga desde o começo de outubro, foi inscrito, mesmo em fase final de recuperação de lesão no joelho.Além de Sánchez, outros nomes que estão no departamento médico também foram inscritos, como: Laércio, Kaio Jorge, Jobson e Madson. O atacante Raniel, que se recupera de uma trombose venosa aguda (TPV) na perna direita, não está na lista.
Santos e Deportivo Lara se enfrentam pela primeira partida da segunda fase da Libertadores nesta terça-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O duelo de volta será em Caracas, no Venezuela, no dia 16.
Veja a lista:
Goleiros1 - Vladimir31 - John34 - João Paulo
Laterais3 - Felipe Jonatan4 - Pará12 - Cadu15 - Mikael13 - Madson22 - Pedro Scaramussa33 - Sandro
Zagueiros2 - Luiz Felipe6 - Laércio14 - Luan Peres26 - Robson28 - Kaiky32 - Jhonnathan35 - Sabino44 - Alex42 - Wagner Palha
Meio-campistas5 - Alison7 - Sánchez8 - Jobson17 - Vinicius Balieiro18 - Guilherme Nunes20 - Gabriel Pirani21 - Lucas Barbosa24 - Kevin Malthus37 - Lucas Lourenço38 - Sandry41 - Jean Mota45 - Ivonei
Atacantes9 - Kaio Jorge10 - Soteldo11 - Marinho16 - Copete19 - Bruno Marques23 - Arthur Gomes25 - Fernandinho27 - Ângelo29 - Allanzinho30 - Lucas Braga36 - Marcos Leonardo39 - Tailson40 - Anderson Ceará43 - Renyer

