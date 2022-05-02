futebol

Santos divulga a programação para jogo contra a Universidad Católica

Peixe embarca para o Equador logo após o clássico, treino dois dias no CT do Barcelona e só viajará para Quito no dia da partida para minimizar os efeitos da altitude...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 14:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 14:01
O Santos divulgou a programação para a partida contra a Universidad Católica nesta quinta-feira (05), às 21h30min, Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.ºA delegação sairá para o Aeroporto de Guarulhos após o clássico contra o São Paulo, no Morumbi, nesta segunda-feira. O Peixe segue para a cidade de Guayaquil, onde treinará para tentar minimizar os efeitos da altitude. O elenco tem chegada prevista em Guayaquil às 6h10min (horário do Equador) e treina no CT do Barcelona de Guayaquil às 16 horas (horário do Equador).
Na quarta-feira, treina novamente no CT do Barcelona às 15h30min (horário do Equador). Apenas na quinta-feira, dia do confronto, viaja para Quito, onde enfrenta a Católica. Logo após a partida já retorna para o Brasil.Confira a programação do Santos:
Segunda-feira (2): São Paulo x Santos FC - Morumbi - 20h /Viagem para Guayaquil, no Equador, logo após o clássico.
Terça-feira (3): Chegada prevista em Guayaquil às 6h10 (horário do Equador) / Treino às 16h no CT do Barcelona, em Guayaquil (horário do Equador).
Quarta-feira (4): Treino às 15h30 no CT do Barcelona, em Guayaquil (horário do Equador).
Quinta-feira (5): Voo saindo às 11h (horário do Equador) de Guayaquil para Quito / Saída do hotel em Quito para o estádio às 17h50 (horário do Equador) / Retorno para Santos logo após a partida.
Crédito: Fabián Bustos vai treinar no CT do seu antigo clube (Foto: ALEJANDRO PAGNI/AFP

