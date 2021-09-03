Santos deve ter Pará e Baptistão de titulares contra o Cuiabá

O Santos realizou nesta sexta-feira (3), no estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá, o último treino antes do duelo deste sábado (4), contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a principal novidade da equipe deve ser a estreia de Léo Baptistão.O atacante foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição do técnico Fernando Diniz pela primeira vez na temporada. Com a saída de Kaio Jorge para a Juventus, da Itália, Baptistão herdou a camisa 9 do Peixe.Na defesa, a dupla de zaga deve ser formada novamente por Wagner Leonardo e Robson Reis, já que o Santos não terá mais uma vez Luiz Felipe e Kaiky. Ambos se recuperam de lesões no departamento médico.O lateral-direito Pará é outra "cara nova" na equipe. Madson vem apresentando desconfortos articulares, permaneceu na Baixada para tratamento, e assim surge uma nova chance para o veterano e experiente lateral.
O Peixe não vence há quatro rodadas no Brasileirão e para voltar a vencer e subir na tabela o técnico Fernando Diniz deve armar a equipe com a seguinte formação: João Paulo; Pará, Robson, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Gabriel Pirani e Carlos Sánchez; Marcos Guilherme e Léo Baptistão.