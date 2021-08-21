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futebol

Santos deve ter Marcos Leonardo contra o Internacional

Atacante é o mais cotado para substituir Marcos Guilherme, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática neste domingo...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 19:04

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 19:04
Crédito: Marcos Leonardo deve formar o ataque do Santos ao lado de Lucas Braga neste domingo (Ivan Storti/Santos FC
O Santos encerrou na tarde deste sábado, no CT Rei Pelé, os preparativos para o confronto contra o Internacional, na Vila Belmiro. O Peixe vem de uma dura eliminação na Copa Sul-Americana e buscará dar uma resposta ao torcedor.O técnico Fernando Diniz esboçou a equipe com Wagner Leonardo mais uma vez titular. O jovem Kaiky teve uma lesão de grau 2 no reto femoral, e pode ficar de quatro a cinco semanas das atividades do Peixe.Outro jogador que ganhará uma nova chance é o atacante Marcos Leonardo. O Menino da Vila deve ocupar a vaga deixada por Marcos Guilherme, que está suspenso e não poderia enfrentar o Internacional de qualquer maneira, por questões contratuais. O restante da equipe deve ser o mesmo dos últimos jogos.
O Alvinegro Praiano ainda tem no departamento médico o atacante Marinho, com hematoma na coxa, o goleiro John, com lesão meniscal no joelho, Kevin Malthus, também com uma lesão meniscal no joelho e Vinícius Zanocelo, com um desconforto na coxa direita.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Santos deve ir a campo com: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Leonardo.

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