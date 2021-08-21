Santos deve ter Marcos Leonardo contra o Internacional

O Santos encerrou na tarde deste sábado, no CT Rei Pelé, os preparativos para o confronto contra o Internacional, na Vila Belmiro. O Peixe vem de uma dura eliminação na Copa Sul-Americana e buscará dar uma resposta ao torcedor.O técnico Fernando Diniz esboçou a equipe com Wagner Leonardo mais uma vez titular. O jovem Kaiky teve uma lesão de grau 2 no reto femoral, e pode ficar de quatro a cinco semanas das atividades do Peixe.Outro jogador que ganhará uma nova chance é o atacante Marcos Leonardo. O Menino da Vila deve ocupar a vaga deixada por Marcos Guilherme, que está suspenso e não poderia enfrentar o Internacional de qualquer maneira, por questões contratuais. O restante da equipe deve ser o mesmo dos últimos jogos.