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futebol

Santos deve concretizar saída de Alison ainda nesta semana

Meio-campista tem proposta do Al Hazem, da Arábia Saudita, e deve render aproximadamente R$ 4 milhões aos cofres do Alvinegro da Vila Belmiro...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 11:00
Crédito: Alison perdeu a posição para Camacho, e deve ser negociado pelo Santos nesta semana (Ivan Storti/Santos FC
O Santos está perto de negociar o volante Alison com o Al Hazem, da Arábia Saudita. O clube saudita fez uma proposta de US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões) e o Peixe está perto de fechar a transferência."Alison acho que está próximo de concretizar (a ida para o Al-Hazem). Já era para ter ido, mas teve contratempos, e acho que serão resolvidos nos próximos dias para deixar o clube", disse Fernando Diniz, após o empate com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.O Santos tem 70% dos direitos econômicos de volante, que terminou a última temporada como titular absoluto e até capitão, mas não vinha sendo titular com Fernando Diniz. Com a chegada de Camacho, o treinador optou por um jogador com mais criatividade no meio-campo.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Alison tem 28 anos e 264 jogos com a camisa do Santos. Seu contrato com o clube termina em dezembro de 2022.

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