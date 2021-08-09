Santos deve concretizar saída de Alison ainda nesta semana

O Santos está perto de negociar o volante Alison com o Al Hazem, da Arábia Saudita. O clube saudita fez uma proposta de US$ 800 mil (cerca de R$ 4 milhões) e o Peixe está perto de fechar a transferência."Alison acho que está próximo de concretizar (a ida para o Al-Hazem). Já era para ter ido, mas teve contratempos, e acho que serão resolvidos nos próximos dias para deixar o clube", disse Fernando Diniz, após o empate com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.O Santos tem 70% dos direitos econômicos de volante, que terminou a última temporada como titular absoluto e até capitão, mas não vinha sendo titular com Fernando Diniz. Com a chegada de Camacho, o treinador optou por um jogador com mais criatividade no meio-campo.