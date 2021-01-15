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futebol

Santos detalha a negociação de Lucas Veríssimo com o Benfica

Zagueiro e seu empresário abriram mão de parte dos direitos para facilitar o negócio...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 18:37

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 18:37

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A negociação que levou Lucas Veríssimo para o Benfica (Portugal) se arrastou durante meses e foi fechada rapidamente depois que a gestão Andrés Rueda assumir as conversas, mesmo antes de começar o mandato. Nesta sexta-feira, o presidente deu entrevista coletiva e explicou como foi feito o acerto.- Benfica pressionou muito. Primeira proposta era de pagar em seis anos, depois de 20 ou 25 dias chegamos em um bom denominador. Cinco anos passou a ser pago 75% basicamente em 2021 e última parcela mais para frente. Conseguimos também, em relação à proposta inicial, uma redução da parte da passe do jogador. Jogador teria 15% e abriu mão de 5%. Outro ponto negociado com empresário foi a comissão e diminuímos. Fizemos composição financeira mais atraente.-Teoricamente tudo fechado, mas com a condição principal de ficar até o final da Libertadores. Uma hora queriam de imediato, outra hora só queria pagar depois da transferência. Houve desgaste de negociação, mas no final ficou tudo certo e aceitaram todas as condições - concluiu Rueda.Veríssimo fica no Santos até a final da Copa Libertadores da América, que será disputada no próximo dia 30, contra o rival Palmeiras, no Maracanã. O zagueiro foi negociado por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 mi).
Nota oficial
Pouco depois da coletiva, o Santos divulgou nota oficializando a negociação. O valor será pago em três pagamentos, ao invés dos cinco propostos pelo time português, com 2/3 do total em 2021, sendo o primeiro à vista. O jogador, por sua vez, abriu mão de 5% dos 15% que tem direito, além de alguns débitos que o Santos tinha para quitar. Seu empresário também reduziu de 10% para 8% a sua comissão, valores que ficarão para o clube santista.

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