Santos detalha a negociação de Lucas Veríssimo com o Benfica

A negociação que levou Lucas Veríssimo para o Benfica (Portugal) se arrastou durante meses e foi fechada rapidamente depois que a gestão Andrés Rueda assumir as conversas, mesmo antes de começar o mandato. Nesta sexta-feira, o presidente deu entrevista coletiva e explicou como foi feito o acerto.- Benfica pressionou muito. Primeira proposta era de pagar em seis anos, depois de 20 ou 25 dias chegamos em um bom denominador. Cinco anos passou a ser pago 75% basicamente em 2021 e última parcela mais para frente. Conseguimos também, em relação à proposta inicial, uma redução da parte da passe do jogador. Jogador teria 15% e abriu mão de 5%. Outro ponto negociado com empresário foi a comissão e diminuímos. Fizemos composição financeira mais atraente.-Teoricamente tudo fechado, mas com a condição principal de ficar até o final da Libertadores. Uma hora queriam de imediato, outra hora só queria pagar depois da transferência. Houve desgaste de negociação, mas no final ficou tudo certo e aceitaram todas as condições - concluiu Rueda.Veríssimo fica no Santos até a final da Copa Libertadores da América, que será disputada no próximo dia 30, contra o rival Palmeiras, no Maracanã. O zagueiro foi negociado por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 41 mi).