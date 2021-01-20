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futebol

Santos desliga mais uma funcionário contratado na gestão Rollo

Luiz Eduardo Silveira, superintendente administrativo e financeiro, deixará o clube...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 18:53

LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 18:53
Crédito: Andres Rueda faz mudanças no adminstração do Santos (Fábio Lázaro/Lancenet!
No dia seguinte do desligamento de dois dirigentes ligados ao futebol, o Santos encaminhou mais uma saída do clube. Luiz Eduardo Silveira, superintendente administrativo e financeiro será mais um desligado. O anúncio deve ser feito nesta quinta-feira.
>> Veja a classificação completa do Campeonato Brasileiro
Silveira, contratado na gestão de transição de Orlando Rollo, e o presidente Rueda se reuniram nesta quarta e chegaram a um acordo sobre o desligamento. A saída do profissional é mais um passo do projeto de reestruturação do clube, um dos principais planos da nova gestão.Na terça-feira, dois nomes ligados ao futebol, Felipe Ximenes (superintendente de esportes) e Márcio Santos (coordenador de futebol) foram demitidos do Peixe. Ambos também haviam sido contratados por Rollo.Andres Rueda assumiu o mandato como presidente do clube no dia 1º de janeiro e já promoveu outras mudanças na estrutura. No entanto, o mandatário deixa claro a vontade de seguir com Cuca no comando na próxima temporada

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