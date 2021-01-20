Santos desliga mais uma funcionário contratado na gestão Rollo

No dia seguinte do desligamento de dois dirigentes ligados ao futebol, o Santos encaminhou mais uma saída do clube. Luiz Eduardo Silveira, superintendente administrativo e financeiro será mais um desligado. O anúncio deve ser feito nesta quinta-feira.

Silveira, contratado na gestão de transição de Orlando Rollo, e o presidente Rueda se reuniram nesta quarta e chegaram a um acordo sobre o desligamento. A saída do profissional é mais um passo do projeto de reestruturação do clube, um dos principais planos da nova gestão.Na terça-feira, dois nomes ligados ao futebol, Felipe Ximenes (superintendente de esportes) e Márcio Santos (coordenador de futebol) foram demitidos do Peixe. Ambos também haviam sido contratados por Rollo.Andres Rueda assumiu o mandato como presidente do clube no dia 1º de janeiro e já promoveu outras mudanças na estrutura. No entanto, o mandatário deixa claro a vontade de seguir com Cuca no comando na próxima temporada