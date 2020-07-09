Santos deseja enfrentar Santo André na Vila Belmiro, mas dependerá de parecer do poder público

O Santos ainda não sabe onde mandará a sua primeira partida após o retorno do futebol em São Paulo. Nesta quarta-feira, o governo estadual anunciou o reinicio do Campeonato Paulista, paralisado desde o dia 16 de março, por conta da pandemia do novo coronavírus, no dia 22 de julho.

Na retomada, o Peixe enfrenta o Santa André, líder geral da competição. Hoje aconteceria no dia 21 de março, na Arena Barueri, antes da suspensão da competição estadual. A ideia da diretoria santista à época era contemplar os torcedores da capital e angaria maior renda, já que o estádio paulistano possui mais de 31 mil lugares, ante os 16 mil da Vila Belmiro.