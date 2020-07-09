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Santos deseja enfrentar Santo André na Vila Belmiro, mas dependerá de parecer do poder público

Baixada Santista encontra-se na "Fase Laranja" do Plano São Paulo, do governo estadual, e só poderá receber eventos esportivos se alcançar a "Fase Amarela"...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 09:00

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 09:00

O Santos ainda não sabe onde mandará a sua primeira partida após o retorno do futebol em São Paulo. Nesta quarta-feira, o governo estadual anunciou o reinicio do Campeonato Paulista, paralisado desde o dia 16 de março, por conta da pandemia do novo coronavírus, no dia 22 de julho.
Na retomada, o Peixe enfrenta o Santa André, líder geral da competição. Hoje aconteceria no dia 21 de março, na Arena Barueri, antes da suspensão da competição estadual. A ideia da diretoria santista à época era contemplar os torcedores da capital e angaria maior renda, já que o estádio paulistano possui mais de 31 mil lugares, ante os 16 mil da Vila Belmiro.
No entanto, com os portões fechados à torcida na volta do futebol em São Paulo, a ideia perde o sentido. Portanto, o desejo do clube é mandar em seu estádio, na Baixada Santista os seus jogos restantes no Paulistão, mas esbarra na liberação da região no Plano São Paulo, proposta de “reabertura consciente” promovida pelo governo estadual. Nela, as cidades paulistas são divididas em “fases” que limitam o funcionamento de determinadas atividades, como as esportivas.

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