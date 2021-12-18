Santos descarta Alisson e pode negociar Raniel: contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

O Santos já começou sua reformulação no elenco para 2022, Pará, Jean Mota e Diego Tardelli já deixaram o clube. O atacante Raniel pode transferir-se para o Vasco. Apesar de não ter confirmado a chegada de nenhum reforço, o Santos está de olho em alguns nomes no mercado, principalmente para o ataque, como Alef Manga, destaque do Goiás, e Luis Phelipe, que está no Lugano, da Suíça. Já a chegada do meio-campista Alisson, do Grêmio, foi descartada pelo executivo de futebol Edu Dracena. O clube também renovou o contrato com o goleiro João Paulo.+ Corinthians faz sondagem por Cavani, Mina pode voltar ao futebol brasileiro, Liverpool se aproxima de destaque do Porto… O fim de semana do Mercado!

CONTRATAÇÕES DO SANTOSO Santos ainda não se movimentou no mercado e não trouxe nenhum reforço para a temporada de 2022.

JOGADORES NA MIRAO Peixe está de olho em alguns nomes no mercado. São eles o zagueiro Léo, do Cruzeiro, Richard, volante que pertence ao Corinthians, Bruno Oliveira, meia da Caldense, além dos atacantes Alef Manga, destaque do Goiás na Série B e Luis Phelipe, que pertence ao Red Bull Salzburg e está emprestado ao Lugano, da Suíça. O executivo de futebol, Edu Dracena, descartou a contratação de Alisson, do Grêmio.

QUEM SAIU O Alvinegro Praiano já começou sua reformulação e não conta mais com os laterais esquerdos Romário e Lucas Sena, além do lateral-direito Pará, que foi para o Cruzeiro. também saem o meia Jean Mota, rumo aos Estados Unidos, e o atacante Diego Tardelli, em fim de contrato.

QUEM PODE SAIRO zagueiro Danilo Boza, em final de contrato, não deve permanecer no Santos para retornar ao Mirassol. O meia Lucas Lourenço também deve sair, por empréstimo, ao Santo André. O meia Anderson Ceará deve ser emprestado ao Maringá. O jovem atacante Bruno Marques é outro que deve deixar o clube. Além dele, Raniel pode transferir-se para o Vasco.

TIME-BASE DE 2022João Paulo, Madson, Kaiky, Luiz Felipe e Felipe Jonatan, Camacho, Vinícius Zanocelo, Lucas Braga, Marcos Guilherme, Marinho e Léo Baptistão. Técnico: Fábio Carille.

DESAFIOS PARA 2022Após um Campeonato Brasileiro de 2021 onde brigou contra a zona de rebaixamento e não empolgou sua torcida, o Santos promete um time mais competitivo para 2022, como disse o próprio diretor de futebol do clube, Edu Dracena. O Peixe terá no ano as disputas do Paulistão, onde estreia em 25 de janeiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, além do Brasileirão.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022 25/01 - Inter de Limeira x Santos - Campeonato Paulista29/01 - Santos x Botafogo-SP - Campeonato Paulista01/02 - Corinthians x Santos - Campeonato Paulista05/02 - Guarani x Santos - Campeonato Paulista08/02 - Santos x São Bernardo - Campeonato Paulista