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futebol

Santos define programação antes de estreia no Brasileiro

Peixe viajou do Equador direto para Salvador, local da estreia no Brasileiro diante do Bahia...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 16:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mai 2021 às 16:26
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Depois da derrota pela Copa Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, o Santos viajou direto para Salvador, na Bahia, para a estreia no Campeonato Brasileiro em voo fretado da Latam. Ainda nesta quinta-feira, às 16h30, os jogadores farão um trabalho regenerativo na academia do Hotel Deville Prime.
Na sexta-feira, às 10 horas, o elenco treina no CT do Vitória para fazer a estreia diante o Bahia, no Pituaçu, pelo Brasileiro. Ainda em Salvador, o Peixe treina ás 16 horas no domingo e segue com treino comandado pelo técnico Fernando Diniz, as 10 horas, na segunda-feira.O Alvinegro não volta para Santos e embarca para o Paraná no período da tarde da segunda para enfrentar o Cianorte, no Estádio Albino Turbay, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E tem quatro dias para se preparar para o primeiro jogo em casa pelo Brasileiro, diante o Ceará, às 19 horas, no sábado.

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