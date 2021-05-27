Santos define programação antes de estreia no Brasileiro

Depois da derrota pela Copa Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, no Equador, o Santos viajou direto para Salvador, na Bahia, para a estreia no Campeonato Brasileiro em voo fretado da Latam. Ainda nesta quinta-feira, às 16h30, os jogadores farão um trabalho regenerativo na academia do Hotel Deville Prime.
Na sexta-feira, às 10 horas, o elenco treina no CT do Vitória para fazer a estreia diante o Bahia, no Pituaçu, pelo Brasileiro. Ainda em Salvador, o Peixe treina ás 16 horas no domingo e segue com treino comandado pelo técnico Fernando Diniz, as 10 horas, na segunda-feira.O Alvinegro não volta para Santos e embarca para o Paraná no período da tarde da segunda para enfrentar o Cianorte, no Estádio Albino Turbay, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E tem quatro dias para se preparar para o primeiro jogo em casa pelo Brasileiro, diante o Ceará, às 19 horas, no sábado.